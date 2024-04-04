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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 14:30 • Видео

    В НАТО введут налог на Украину

    Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

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    Какими должны быть справедливые налоги в России

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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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