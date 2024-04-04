От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности Перейти в раздел

Миграцию оцифруют для удобства и справедливости Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности Перейти в раздел