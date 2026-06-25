Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Еврокомиссия анонсировала новый транш кредита Украине в сентябре
Еврокомиссия анонсировала новый транш кредита Украине на 90 млрд евро в сентябре
Второй транш бюджетной макрофинансовой помощи на Украине по кредиту 90 млрд евро предварительно намечен на сентябрь, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Он уточнил на брифинге в Брюсселе: «На данный момент я могу сообщил весьма предварительный график. Второй платеж в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Киеву европейского кредита на 90 млрд евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро из нового кредита общим объемом 90 млрд евро.