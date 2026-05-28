Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
Зеленский внес в Раду законопроект о европейском кредите
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о выдаче Киеву «кредита» в размере 90 млрд евро.
Глава государства инициировал рассмотрение документа о получении макрофинансовой помощи, передает ТАСС. Ожидается, что голосование состоится уже в четверг, а для принятия потребуется поддержка минимум 226 парламентариев.
Соглашение регламентирует выделение 90 млрд евро, из которых 8,35 млрд переведут тремя траншами. Для получения второго перевода на 3,7 млрд евро Киеву придется отменить налоговые льготы на зарубежные посылки и обложить сборами доходы с цифровых платформ. Обязательным условием также остается соблюдение прав меньшинств и жесткий контроль за коррупцией.
Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что Нацбанк фактически навязывает парламенту эти непопулярные инициативы. Масштабный план финансирования на 2026 и 2027 годы утвердили в декабре 2025 года взамен провалившейся идеи изъятия российских активов. Обслуживать этот долг предстоит самому Евросоюзу, поскольку украинская экономика не способна справляться с кредитными обязательствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро.
Европейский союз увязал предоставление части этих средств с принятием законов о налогах на иностранные посылки.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала перевод первого транша макрофинансовой помощи в первой половине июня.