Путин: Эскалация в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на мир
Эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам первого Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».
«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», – отметил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за тесное сотрудничество для поддержания региональной и глобальной стабильности. По его словам, необходимо строго соблюдать принцип равной и неделимой безопасности.
«Уверен, что высказанные на форуме идеи и предложения, а также практические решения – послужат развитию партнерства наших стран в сфере безопасности, будут содействовать достижению прочного баланса сил в мире. И конечно, внесут вклад в укрепление дружбы и доверия между нашими народами», – сказал Путин в видеообращении.
Совет безопасности России анонсировал приезд на первый Международный форум по безопасности представителей 12 недружественных стран.
Накануне президент Владимир Путин заявил о заметном осложнении военно-политической ситуации в мире.
Ранее глава государства призвал к формированию международной системы равной и неделимой безопасности.