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МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве
МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с
Во вторник, 1 сентября, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия с сильным дождем и порывистым ветром, сообщили в МЧС России.
Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.
В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.
Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.