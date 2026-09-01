МЧС предупредило о грозах и шквалистом ветре в Москве

МЧС: В Москве ожидаются грозы и ветер до 15 м/с

Tекст: Валерия Городецкая

Непогода накроет столицу вечером, передает РИА «Новости». «В период с 17.00 до 22.00 1 сентября в Москве ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду», – сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Неделей ранее синоптики спрогнозировали в столице кратковременные дожди с порывами ветра до 14 метров в секунду.

В июле метеорологи предупредили москвичей о грозе со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

Из-за аналогичной непогоды Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности.