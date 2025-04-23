Роженицу с начавшимися схватками спасли из застрявшего лифта в Биробиджане

Tекст: Дмитрий Зубарев

В роддоме Биробиджана произошел инцидент: беременная женщина застряла в лифте во время начавшихся схваток, передает ГУ МЧС России по ЕАО. Вместе с ней находились два дежурных сотрудника медперсонала. Чтобы освободить женщину, спасателям пришлось спиливать дверь лифта, который находился в аварийном состоянии.

«Сам лифт был в аварийном состоянии, поэтому работали осторожно и быстро», – сообщили спасатель II класса Виктор Макаршев и спасатель МЧС Сергей Тарасов.

Операция по спасению заняла чуть больше пяти минут. К моменту эвакуации у женщины уже отошли воды, после чего она оперативно была передана в родильное отделение на носилках. Сейчас жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе пожарные эвакуировали около 250 человек, среди которых были 56 младенцев, из горящего здания роддома, при этом никто не пострадал.