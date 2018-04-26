При пожаре в Уфе из роддома спасли 250 рожениц с младенцами

Около 250 человек, в том числе 56 младенцев эвакуировали пожарные из загоревшегося здания роддома в Уфе, никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.

По данным спасателей, в 02.35 (0.35мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в здании больницы имени Куватова. На место сразу же были отправлены пожарные. Возгорание оценивалось по третьему номеру сложности.

«По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома», – передает РИА «Новости» сообщение спасателей.

Никто не пострадал, возгорание ликвидировано в 03.28 (1.28 мск). На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, в августе 2012 года сообщалось, что роддом загорелся в центре Петербурга, люди были эвакуированы, возгоранию присвоен повышенный номер сложности.

Пожар в петербургском роддоме № 1, вспыхнувший в ночь на пятницу, обошелся без пострадавших. Но мамочкам, которых с грудными детьми на руках в одних халатах среди ночи выводили из здания, не позавидуешь. В итоге всех разместили в других стационарах, в этом роддоме после ЧП больше никто не родился.