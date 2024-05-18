Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу из-за нового закона о мобилизации
Дальнобойщики на Украине в знак протеста против нового закона о мобилизации вывели на трассу Киев – Одесса десятки фур, образовав там огромную пробку, пишут украинские СМИ.
Один из участников акции на распространенном журналистами видео заявил, что «дальнобойщики протестуют против драконовских законов полулегитимной «зеленой власти» (власть президента Украины Владимира Зеленского), передает ТАСС.
По словам мужчины, в акции протеста принимают участие фуры из всех регионов Украины.
В субботу на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые меры придумали украинские власти для того, чтобы загнать жителей страны в ВСУ.