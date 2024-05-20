Пентагон заявил, что не ждет замещения сил США российскими в Нигере

Tекст: Антон Антонов

Как рассказали в Пентагоне, минобороны Нигера заявило, что не стремится к «значительному количеству иностранных сил в стране». Пентагон не ждет, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». По словам представителя Пентагона, он «слышал сообщения о том, что русские могут быть в столице», но «не смог сказать точно где», передает РИА «Новости».

Комментируя возможность того, что российские военные получат американское оборудование, которое США не смогут забрать, в Пентагоне сообщили, что военные Нигера заявляли о планах использовать его самостоятельно.

В Пентагоне пока не могут точно ответить на вопрос о том, «что возьмут с собой». Американцы хотят «вывезти все, что смогут, чтобы защитить инвестиции американских налогоплательщиков». Однако «значительную часть инфраструктуры, включаю авиабазу или ее часть», вывезти, очевидно, не получится.

Поскольку США рассчитывают на долгосрочные отношения с Нигером, в Пентагоне считают, что не стоит «запрещать использование оборудования», которое американцы оставят.

Напомним, в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США сказано, что США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом. СМИ утверждали, что американские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, были переведены в режим повышенной боевой готовности в связи с размещением на той же базе российских военных специалистов.