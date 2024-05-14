Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Нигер объяснил разворот от США к России
Власти Нигера заявили, что обратились за военной поддержкой к России из-за отсутствия помощи со стороны США
Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн в интервью Washington Post заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.
«Американцы оставались на нашей земле, ничего не делая, в то время как террористы убивали людей и жгли города», – приводит его слова ТАСС.
«Мы видели, что сделают США, чтобы защитить своих союзников, потому что мы видели Украину и Израиль», – отметил он.
Зейн отметил, что Нигер не обратился бы за помощью к России и другим странам, если бы США ответили на его просьбу об увеличении поддержки. «Ни один нигерец не считает Соединенные Штаты врагом», – добавил он.
Если бы в страну были направлены американские инвестиции, Нигер «дал бы им то, что они хотят», заявил премьер страны, напомнив, что у республики есть уран, нефть и литий. «Приходите, инвестируйте. Это все, что мы хотим», – подчеркнул он.
Он также критиковал США за то, что они заморозили военную помощь Нигеру и настаивали на сохранении войск в стране, не оправдывая их присутствие.
Премьер-министр добавил, что его попытки встретиться с официальными лицами в Вашингтоне в течение нескольких месяцев отвергались, а новое соглашение, регулирующее присутствие американских войск в Нигере, которое разработал вице-президент Салифу Моди, было отклонено американцами.
Напомним, Пентагон решил вывести всех военнослужащих США из Нигера в течение следующих нескольких месяцев.