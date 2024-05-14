Власти Нигера заявили, что обратились за военной поддержкой к России из-за отсутствия помощи со стороны США

Tекст: Ольга Никитина

«Американцы оставались на нашей земле, ничего не делая, в то время как террористы убивали людей и жгли города», – приводит его слова ТАСС.

«Мы видели, что сделают США, чтобы защитить своих союзников, потому что мы видели Украину и Израиль», – отметил он.

Зейн отметил, что Нигер не обратился бы за помощью к России и другим странам, если бы США ответили на его просьбу об увеличении поддержки. «Ни один нигерец не считает Соединенные Штаты врагом», – добавил он.

Если бы в страну были направлены американские инвестиции, Нигер «дал бы им то, что они хотят», заявил премьер страны, напомнив, что у республики есть уран, нефть и литий. «Приходите, инвестируйте. Это все, что мы хотим», – подчеркнул он.

Он также критиковал США за то, что они заморозили военную помощь Нигеру и настаивали на сохранении войск в стране, не оправдывая их присутствие.

Премьер-министр добавил, что его попытки встретиться с официальными лицами в Вашингтоне в течение нескольких месяцев отвергались, а новое соглашение, регулирующее присутствие американских войск в Нигере, которое разработал вице-президент Салифу Моди, было отклонено американцами.

Напомним, Пентагон решил вывести всех военнослужащих США из Нигера в течение следующих нескольких месяцев.