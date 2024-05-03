Военных США привели в повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере

Военные США переведены в повышенную боеготовность из-за размещения российских специалистов в Нигере

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, россияне разместились на 101 авиабазе рядом с американцами, там же несут службу около 150 итальянских военных и около 100 немцев. По его словам, немцы и итальянцы отреагировали на появление российских специалистов спокойно. Итальянские военные даже совершают утреннюю пробежку возле российских коллег, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что американцы, напротив, крайне нервничают, они объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах.

Ранее военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Ситуация возникла на фоне решения Ниамея о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью.

Напомним, в марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.