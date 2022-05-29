Драка со стрельбой произошла в Кузбассе из-за громкой музыки

Полиция в Кузбассе проверяет обстоятельства ночного конфликта со стрельбой в Кемерово из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба полицейского главка.

Сигнал о конфликте во дворе дома в Рудничном районе поступил минувшей ночью в УМВД России по городу Кемерово. На место прибыл участковый уполномоченный. Полицейский опросил заявителя, который оказался одним из участников произошедшего, передает РИА «Новости».

«Предварительно установлено, что 42-летний кемеровчанин в компании своих знакомых в нарушение закона в ночное время на улице громко слушал музыку в автомобиле. Один из местных жителей сделал ему замечание, после чего между мужчинами произошла потасовка», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что местный житель несколько раз ударил хозяина автомобиля, в котором громко играла музыка, а также повредил иномарку.

«В ответ кемеровчанин применил травматический пистолет, выстрелив в направлении оппонента», – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают других участников конфликта. Заявитель направлен на судебную медицинскую экспертизу. Также опрошены очевидцы данного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате пострадал один человек.