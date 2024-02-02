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Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли
Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли из-за травмы британца
Бой украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, который должен был состояться 17 февраля, перенесли, сообщила промоутерская компания Queensberry.
В сообщении, опубликованном в аккаунте в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), говорится, что Фьюри получил рассечение брови во время спарринга, британцу потребуется наложение швов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что бой с Усиком, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), был назначен на 17 февраля. Позже промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил, что после победы Фьюри над французским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, он не будет готов к декабрю.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ