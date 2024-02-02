  • Новость часаУкраина пригрозила немецкому телеканалу из-за репортажа из Мариуполя
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 21:59 • Новости дня

    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли

    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли из-за травмы британца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бой украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, который должен был состояться 17 февраля, перенесли, сообщила промоутерская компания Queensberry.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), говорится, что Фьюри получил рассечение брови во время спарринга, британцу потребуется наложение швов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что бой с Усиком, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), был назначен на 17 февраля. Позже промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил, что после победы Фьюри над французским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, он не будет готов к декабрю.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 февраля 2024, 09:25 • Новости дня
    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военную форму с символикой ВСУ обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде, следовавшем транзитом через Китай в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

    По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

    Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

    По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

    Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    2 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76

    ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее

    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту была подготовлена вооруженными силами Украины заранее, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.

    Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.

    «Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

    Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.

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    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    2 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя маловероятно, пишут американские СМИ.

    Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.

    Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.

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    2 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    ЦИК: На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России за четыре дня подали 740 тыс. человек, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

    В Telegram-канале ЦИК сообщается, что в общей сложности по состоянию на 2 февраля подано около 900 тыс. заявлений: 740 тысяч – на участие в ДЭГ, а 160 тысяч – о голосовании по месту нахождения.

    Прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    2 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) и Кропивницком (Кировограде, Кировоградская область Украины) произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

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    2 февраля 2024, 00:23 • Новости дня
    Бегущие от мобилизации украинцы стали маскироваться под животных

    Пытающиеся покинуть Украину мужчины призывного возраста стали маскироваться под животных для пересечения границы

    Бегущие от мобилизации украинцы стали маскироваться под животных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на пограничников пишут, что «уклонисты начали маскироваться под диких животных», таким образом мужчины пытаются «сбежать с Украины», передает РИА «Новости».

    Опубликовано видео с камер слежения, на котором мужчины пытаются ночью пересечь открытое пространство на четвереньках. Отмечается, что подобные приемы использовали контрабандисты – они привязывали к ладоням и коленям муляжи копыт или волчьих лап, передвигаясь на четвереньках, чтобы оставлять якобы звериные следы на пограничной контрольно-следовой полосе, передает ТАСС.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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    2 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат

    Yle: В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом

    В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили три других препарата, помимо запрещенного триметазидина, сообщили финские СМИ.

    Как пишет Yle, в пробе фигуристки нашли гипоксен, L-карнитин и не названный конкретно препарат с анаболическим эффектом. Отмечается, что их применение не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), но организация рассматривает сейчас вопрос о запрете этого анаболического препарата, передает Lenta.Ru.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    2 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    На врача собрались завести дело за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на педиатра, посмеявшегося над сыном погибшего бойца СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по сообщению о дискредитации Вооруженных сил России врачом-педиатром московской поликлиники.

    Как сообщается в Telegram-канале СКР, педиатр московской поликлиники во время приема семилетнего мальчика узнала, что ребенок тоскует по отцу, который погиб в зоне проведения спецоперации, и отреагировал на это насмешкой. При этом врач высказался в поддержку действий Украины, назвав их якобы правомерными.

    В настоящее время ГСУ СК России по Москве проводит процессуальную проверку.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала накануне 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Диалог приводит «Царьград».

    По информации издания, врач по имени Надежда (фамилия не уточняется) приехала в Москву с Украины.

    Анастасия после этого обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить законность нахождения женщины в России, на предмет спонсирования ВСУ, а также призывает привлечь ее к уголовной ответственности за клевету на российские ВС.

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    2 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    @ Минобороны РФ/ТАС

    Tекст: Вера Басилая

    С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».

    Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

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    2 февраля 2024, 18:32 • Новости дня
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    В Германии заявили о грядущей отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшие несколько недель, замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита в Киев, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.

    Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.

    Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    2 февраля 2024, 00:58 • Новости дня
    Десантис решил направить в Техас Национальную гвардию из Флориды

    Губернатор Флориды Десантис решил помочь Техасу и направить туда Национальную гвардию

    Десантис решил направить в Техас Национальную гвардию из Флориды
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Американский штат Флорида направит бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы они оказали местным властям помощь в защите границы США от нелегальных мигрантов, сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Десантис выразил уверенность в том, что у штата есть «право укреплять свои границы». По словам Десантиса, если «Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку», он «хочет помочь», передает ТАСС.

    Губернатор заявил, что не желает «быть частью федерального правительства, которое пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов». Такие действия американских властей он счел «безумием».

    В связи с этим Флорида решила «усилить присутствие на южной границе», направив в Техас «один батальон Национальной гвардии Флориды». Отмечается, что Флорида «впервые развернет там гвардию штата». Бойцы Национальной гвардии из Флориды должны помочь Техасу возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку, чтобы «раз и навсегда остановить это вторжение».

    Напомним, о готовности направить бойцов Национальной гвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Коллектив Тульского НПО «Сплав» первым получил орден «За доблестный труд»

    Коллектив Тульского НПО «Сплав» стал первым обладателем ордена «За доблестный труд»

    Tекст: Александра Юдина

    Указом президента Владимира Путина коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева стал первым обладателем ордена «За доблестный труд».

    На официальном сайте правовой информации указано, что орден присужден за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России.

    Ранее Путин разрешил награждать орденами трудовые коллективы.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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