Эксперт разъяснил смысл ударов ВСУ по Крыму

Эксперт Гундаров: Украина атакует цели в Крыму только ради пиара

Атака украинских беспилотников на склад боеприпасов в Крыму имеет пиаровское значение. Киеву нужно что-то предъявить своим западным кураторам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Гундаров. В субботу в результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.

«Атака украинских беспилотников на склад боеприпасов в Крыму в большей степени имеет пиаровское, а не практическое значение. Украинские войска не могут продвинуться вглубь российской обороны в восточных областях, но им надо показать, что они побеждают на каких-то участках», – считает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

В украинских СМИ нет информации о крупных успехах ВСУ, кроме сообщений о продвижении «на сто метров» не тех или иных отрезках фронта, добавляет собеседник. «Это не та победа, которая требуется Киеву и его западным кураторам. ВСУ нужно что-то предъявить. А самые резонансные события, конечно же, происходят в Крыму. Если противник не может повторить атаку на Крымский мост, который считает целью «номер один», то запускает беспилотники на территорию полуострова», – подчеркнул Гундаров.

По его словам, для Украины, особенно жителей западных регионов, и для России Крым имеет сакральное значение, именно поэтому ВСУ «бьют по самому больному месту в сознании россиян».

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. По его словам, разрушений и пострадавших нет, но будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП. Также приостановлено движение на Крымской железной дороге.

По словам главы республики, для ликвидации возможных последствий задействованы сотрудники МЧС. К ситуации также привлекли все профильные службы.

В начале недели надводными беспилотниками был атакован Крымский мост. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, дочь погибших получила ранения. В ночь на вторник российская система ПВО сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ. В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов.