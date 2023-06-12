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12 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

Макрон продемонстрировал Раиси все свое красноречие Laurie Dieffembacq/Zumapress/
Global Look Press
Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...

Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...

Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

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    Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

    Эксперты назвали цели ВСУ при атаке корабля «Приазовье»
    ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль
    		  
    12 июня 2023, 17:37
    Фото: А.Бричевский/wikipedia.org
    Текст: Алёна Задорожная

    ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море?

    Корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», накануне отразил атаку морских безэкипажных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. В Telegram-канале ведомства сказано, что нападение произошло около 1.30.

    ВСУ использовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров. Все они в ходе отражения атаки были уничтожены из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

    Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk США, добавили в Минобороны.

    Это уже вторая попытка противника нанести удар по разведывательному кораблю Черноморского флота. Напомним, 24 мая надводные украинские аппараты атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ самостоятельно вернулся в Севастополь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. Как считают эксперты, для их усиления необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.

    Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой. Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.

    В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно. Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.

    «Помимо этого, технология удаленного управления кораблями создает сценарии, которые еще недавно невозможно было даже представить. И чем более дешевой и распространенной эта технология в итоге окажется, тем больше будет опасность для ВМС любой страны», – отмечают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». При этом безэкипажные катера (БЭК) вовсе не всегда будут похожи на те образцы, которые атаковали российские корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». БЭК может выглядеть как небольшой траулер, рыбацкая лодка, баркас, шаланда, шлюпка или яхта.

    «А если ваш эсминец или корвет идет узким проливом? Или стоит на рейде переполненного порта, и вокруг него всегда ходят сотни разнообразных местных суденышек? А вдруг из этой группы на расстоянии двух-трех кабельтовых отделится внезапно два-три десятка шлюпок и пойдут на ваш военный корабль, стоящий на якоре? Какое их количество сможет утопить дежурная вахта за те пару минут, что будут в ее распоряжении?» – задаются вопросом аналитики.

    Кроме того, взрывчатка может быть тайно заложена на обычную рыбацкую лодку, как и удаленная система управления ею. А моряки этой лодки могут стать такими же жертвами, как и цель, против которой лодка будет отправлена. По словам экспертов, любое плавсредство можно будет начинить взрывчаткой с системой управления.

    «Эта технология со временем может оказаться доступной даже самым примитивным странам и организациям – как дикари амазонских джунглей сегодня используют мобильные телефоны. И проблема окажется куда серьезнее, чем те приключения, которые устраивали в свое время торговому флоту пираты из Сомали», – подчеркнули авторы канала.

    Что касается непосредственно атак на «Ивана Хурса» и «Приазовье», то с их помощью ВСУ пытаются достичь двух целей. С одной стороны, добиться значимого медийного эффекта на фоне неудачного «контрнаступа» в Приазовье (не путать с кораблем). С другой – поставить под вопрос надежность российско-турецкой инфраструктуры для экспорта газа.

    «Корабль «Приазовье» охраняет зону ниток газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Это не устраивает ни Украину, ни, в общем-то, ее заокеанских союзников.

    После уничтожения «Северных потоков» на Западе вознамерились окончательно сорвать возможности экспорта газа из России»,

    – отмечает Василий Дандыкин, капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России». «Кроме того, украинская сторона таким образом пытается «высказать свое фи» президенту Турции Эрдогану, который тесно сотрудничает с Россией. Важно и то, на какие конкретно корабли совершалась атака. Первым был «Иван Хурс» полностью отечественной разработки. Судно способно выполнять задачи по сканированию обстановки на достаточно больших расстояниях», – замечает эксперт.

    «Теперь вот «Приазовье». Это тоже серьезная машина. Несмотря на то, что она построена еще в советские годы, ее своевременно модернизировали. Именно «Приазовье» занимается охраной ниток газопроводов в Черном море», – акцентирует собеседник. «Если исходить из того, что Запад хочет ограничить наш экспорт, становится очевидным, почему ему мешают эти корабли», – заключает Дандыкин.

    «Полагаю, что ВСУ выбрали своим хабом либо Очаков, где они окопались давно, либо Одессу, чтобы действовать под прикрытием зернового коридора. Ставка противника, видимо, была сделана на то, что разведывательные корабли обычно плохо вооружены. Но практика показала, что и имеющихся вооружений достаточно для уничтожения безэкипажных катеров.

    Теперь наша задача – обнаружить место их первичной дислокации и ликвидировать цель»,

    – указывает Дандыкин. «ВСУ атакуют все, до чего могут дотянуться. В приоритете, конечно, слабовооруженные цели, каковыми являются разведывательные корабли типа «Приазовья» и «Ивана Хурса». Тут нет никакой стратегии. Только тактические действия, направленные в первую очередь на получение мощного медийного эффекта», – добавляет капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «В свете возникшей угрозы таким кораблям требуется срочное усиление вооружения. Кроме того, нам нужно подумать о переброске части кораблей с Балтики на Черное море. В первую очередь речь идет о малых ракетных кораблях типа «Каракурт». Более того, на два первых «Каракуртах», не имеющих в своем вооружении комплексов «Панцирь-М», необходимо ставить ЗРК «Тор». Это позволит значительно усилить безопасность кораблей», – заключил эксперт.
     
     
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