|
|
Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.
На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
|
|
Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
|
|
Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
|
|
Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.
Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.
Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.
Медведев предложил посадить Борреля на строгую диету
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на «жесткую словесную диарею» главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по поводу отказа России от продления зерновой сделки.
Медведев в своем Telegram-канале пересказал позицию Борреля, который обвиняет нашу страну в том, что она якобы «морит голодом планету» и «лишает мирных укробандеровцев их законного заработка».
По мнению зампреда СБ России, Борреля самого следует посадить на строгую диету – «только вода, и все». А то, продолжил Медведев, как дело касается вопросов поставки зерна африканским странам, так «Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты». «Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордых европейцев», – объясняет он позицию Запада. При этом, добавил Медведев, когда Борреля «прижали вместе с салонаркоманами», то сразу начались заявления в духе «караул, голодаем».
Заместитель председателя Совета безопасности России посоветовал Западу определиться: или Европа выполняет справедливые требования Москвы, или пусть «умерит аппетит».
«А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – заключил Медведев.
Напомним, Боррель заявлял, что Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше. Также он призвал еще увеличить военную поддержку Киева.
Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.
Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».
Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Взрывы прогремели в ряде областей Украины
ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины
Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.
Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».
Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.
О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.
Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
|
|
Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
В США заявили о постепенном признании Западом победы России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
|
|
Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».
Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.
В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
|
|
Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
|
|
Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.