ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

  • Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
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    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
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    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    20 комментариев
    Новости
    16:22В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    16:19Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

    Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке страны, сообщил телеканал TGRT Haber.

    16:11Франция отказалась выводить своих военных из Нигера

    Вывод военных Франции из Нигера не стоит на повестке дня, Париж признает решения только президента Мохамеда Базума, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции France Info.

    16:09 The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    15:58В новых регионах открылись общественные штабы по наблюдению за выборами

    Общественные штабы по наблюдению за выборами на этой неделе открылись в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, всего в России таких площадок уже более 50. Эксперты продолжают подготовку наблюдателей, обсуждают законодательные новации, а также анализируют уровень политической конкуренции.

    15:53Эксперт назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом

    Украина осуществила террористическую атаку на российский танкер. Это демонстрация «возможности сопротивляться» не на поле боя, где у ВСУ нет успехов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В ночь на пятницу танкер Sig петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского дрона.

    15:51ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    15:49Белый дом призвал к «агрессивной реализации» возвращения в офисы

    Глава аппарата Белого Дома Джефф Зиентс призвал членов кабинета президента США к «агрессивной реализации» планов по возвращению федеральных служащих к офлайн формату работы осенью после «удаленки» из-за COVID-19, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление.

    15:36Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    15:28Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    15:24Школьница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак

    В неонацистской группировке «Параграф-88», которая готовила покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, состояла 16-летняя школьница.

    15:17Дачникам объяснили, в каком случае можно получить 1 млн рублей

    Владельцы дачных участников могут претендовать на получение компенсации в размере от 1 млн рублей и выше в случае, если их соседи сдали свой участок в аренду под вышку сотовой связи, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

    15:05Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.

    15:02Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

    Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.

    14:54Гражданские БЛА предложили оборудовать защитой от столкновений с самолетами

    Гражданские беспилотники должны быть оборудованы системами защиты от столкновений с самолетами, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.

    5 августа 2023, 15:51

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта в связи с атакой на российский танкер

    Tекст: Вера Басилая

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    В ООН отметили, что видели сообщения об инциденте с российским танкером в Керченском проливе, но не могут их подтвердить. Во всемирной организации призвали Россию и Украину воздержаться от любой риторики и действий, которые могут привести к обострению конфликта, передает ТАСС.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».

    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (23)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (36)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (45)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

    Коментарии (15)
    4 августа 2023, 18:50
    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины Данилов назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью телеканалу рассказал, чем, по его мнению, отличаются россияне от украинцев.

    Помимо этого, Данилов заявил, что россияне – это азиаты, люди, принадлежащие другой культуре и с чуждым менталитетом. По его мнению, украинцы человечнее, чем русские.

    «Я извиняюсь, я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность», – передает слова Данилова Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Ранее Данилов заявил, что СБУ причастны к терактам на Крымском мосту.

    Коментарии (50)
    4 августа 2023, 17:08
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (9)
    5 августа 2023, 09:26
    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Французский политик Филиппо: Большинство американцев не поддерживают Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN, 55% американцев выступают против любой дополнительной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке», – приводит слова французского политика Ura.ru. Он подчеркнул, что теперь Зеленского не хотят поддерживать большинство американских граждан.

    «США собираются избавиться от своей марионетки?» – поинтересовался Филиппо.

    Ранее Филиппо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 12:21
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев написал в своем Telegram-канале, что принимаются все меры для уничтожение дрона.

    Спецслужбы, как сообщил губернатор, приняли решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

    Он подчеркнул, что в эвакуации с пляжей нет необходимости, ситуация полностью контролируемая. Развожаев призвал жителей и гостей города оставаться на местах и не паниковать.

    По его словам, после 13.00, как ожидается, ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (16)
    5 августа 2023, 14:46
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    @ Дмитрий Коробейников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (18)
    5 августа 2023, 04:21
    Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны, сообщают украинские СМИ.

    Мошеннические колл-центры, которые также называют «офисами», выманивавшие деньги преимущественно у граждан России, теперь начали действовать и против граждан Украины, сообщают украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что аферисты, звоня жертвам из России, пытаются убедить их совершать различные преступления, включая поджоги военкоматов и посещения банков с оружием. В городе Россошь мошенники убедили женщину поджечь дверь военного комиссариата, в результате ЧП никто не пострадал.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 20:34
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    Он предложил заменить гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ». По словам скульптора, никаких звезд на мечах князей раньше не было.

    Ранее с щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (18)
    5 августа 2023, 13:58
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться

    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.

    Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.

    Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (6)
    5 августа 2023, 04:47
    МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борту поврежденного в результате атаки с украинской стороны танкера в Керченском проливе находятся 11 человек, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

    Экипаж остается на судне, его оттуда не снимали, никто не пострадал, сообщили ТАСС в центре.

    Там добавили, что разлива топлива не произошло. Судно шло под российским флагом.

    Ранее сообщалось, что в Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины.

    Коментарии (12)
    5 августа 2023, 11:40
    Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Глава СБУ Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг»

    Глава СБУ признал участие Украины в атаке на российский танкер

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал участие киевского режима в атаке на российский танкер «Сиг» (Sig) в Керченском проливе.

    В заявлении руководителя СБУ в Telegram говорится, что любые «хлопки», происходящие с российскими кораблями и на Крымском мосту, являются, по мнению Малюка, «абсолютно логичными» и «законными». Он считает это «эффективным шагом» в отношении России.

    «Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», – заявил Малюк.

    Глава СБУ потребовал от России, если она хочет прекращения атак, «чем быстрее, тем лучше» покинуть эту морскую акваторию и территорию.

    Напомним, атакованный украинским морским дроном в Керченском проливе танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло.

    Коментарии (10)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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