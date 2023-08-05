ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта в связи с атакой на российский танкер

Tекст: Вера Басилая

В ООН отметили, что видели сообщения об инциденте с российским танкером в Керченском проливе, но не могут их подтвердить. Во всемирной организации призвали Россию и Украину воздержаться от любой риторики и действий, которые могут привести к обострению конфликта, передает ТАСС.

Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».