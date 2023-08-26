Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.4 комментария
Киев выступил против продления запрета на поставки украинского зерна в страны ЕС
МИД Украины назвал категорически неприемлемым продление запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября
МИД Украины считает категорически неприемлемым продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября, Киев надеется на поиск сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в заявлении ведомства.
В МИД Украины подчеркнули, что обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года, передает ТАСС.
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета.
Кроме того, в ведомстве отметили, что у украинской стороны вызывают полное непонимание намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров другие категории украинской продукции. В МИД Украины подчеркнули, что Киев надеется на поиск сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сохранение ограничений в ряде стран ЕС на поставки украинского зерна после 15 сентября будет абсолютно недопустимым и откровенно неевропейским.
Ранее Польша потребовала продления запрета на ввоз зерна с Украины до конца 2023 года. В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели запрет на поставки сельхозпродукции с Украины. Они отказались от односторонних запретов только в обмен на решение Еврокомиссии ввести эмбарго на поставки с Украины ряда культур до 15 сентября.