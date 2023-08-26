Киев выступил против продления запрета на поставки украинского зерна в страны ЕС

МИД Украины назвал категорически неприемлемым продление запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября

Tекст: Антон Никитин

В МИД Украины подчеркнули, что обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года, передает ТАСС.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета.

Кроме того, в ведомстве отметили, что у украинской стороны вызывают полное непонимание намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров другие категории украинской продукции. В МИД Украины подчеркнули, что Киев надеется на поиск сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сохранение ограничений в ряде стран ЕС на поставки украинского зерна после 15 сентября будет абсолютно недопустимым и откровенно неевропейским.

Ранее Польша потребовала продления запрета на ввоз зерна с Украины до конца 2023 года. В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели запрет на поставки сельхозпродукции с Украины. Они отказались от односторонних запретов только в обмен на решение Еврокомиссии ввести эмбарго на поставки с Украины ряда культур до 15 сентября.