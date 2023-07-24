Зеленский назвал «неевропейскими» ограничения ЕС на украинское зерно

Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае

Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями

Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.

«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.

«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.

Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.

Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.

Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.

Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.