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В ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У»
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В результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали, сообщил штаб Донецкой народной республики.
«В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Есть пострадавшие. Информация уточняется», – написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.
По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры. На месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что украинские войска 14 марта выпустили шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.
Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России
Министерство обороны России впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС России и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.
ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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Россия взяла под контроль дорогу Крым – Мариуполь
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Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.
«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья – и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», – подчеркнул постпред.
По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск. «В этом залог будущего развития всего региона», – подчеркнул Мурадов.
Ранее советник председателя правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что при отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома. Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
При обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек
Украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град», сообщили сотрудники больницы.
Здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения при обстреле со стороны ВСУ, в нескольких местах снарядами оказались пробиты стены, часть из них обрушилась, практически полностью выбиты стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения, передает РИА «Новости».
По словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчет еще ведется, поскольку не разобраны завалы. Кроме того, на территории и в здании медучреждения обнаружены тела двух погибших в форме украинских военных – по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.
«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», – рассказал сотрудник больницы в интервью. По его словам, во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет подвалов.
«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным) поневоле помогали, они же медики», – сказал сотрудник больницы. «Танки (украинские) стояли прямо во дворе», – рассказал главный врач больницы Виктор Саранов.
По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам. «Люди поднимались повыше (этажом), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна), у нас в трех местах, где люди разговаривали – туда и прилетало», – сказал Саранов.
Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.
«Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества», – сказал сотрудник больницы.
Войска ДНР в больнице освобожденной Волновахи обнаружили британские ПТРК NLAW, которые предназначены для поражения различных видов бронетехники, в том числе танков. Также там были найдены укупорочные ящики и «цинки» под 30-миллиметровые гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатометов серии АГС. На этих деревянных ящиках и металлических коробках нанесена англоязычная маркировка. Причем, кроме VOG-17M, боеприпасы помечены как IO-30 – под таким названием их выпускают болгарские компании.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
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Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье
Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк», – передает ТАСС его слова.
Тем временем, военные Донецкой народной республики за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей.
В Минобороны заявили о продвижении войск ДНР и России на 8 и 11 км
Группировка войск ДНР продолжает наступление при поддержке Вооруженных сил России, продвижение составляет 8 км, а военные России продвинулись на 11 км, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка.
С начала спецоперации ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины.
«Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», – рассказал он.
Отмечается, что за день удалось сбить три украинских беспилотника.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР назвали сроки полного разминирования Донбасса
Процесс разминирования населенных пунктов, переходящих под контроль Донецкой Народной Республики, может занять несколько десятков лет, сообщили в МЧС республики.
«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», – заявили в МЧС Донецкому агентству новостей, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что со 2 марта при обследовании перешедших под контроль ДНР районов обнаружено более 1,4 тыс. взрывоопасных предметов. Всего сотрудники отряда пиротехнических работ за это время обследовали более 60 га территории.
Ранее Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России, которые вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. Напомним, Россияначала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властямвыдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кабмин утвердил распределение по регионам вынужденно покинувших Украину и Донбасс
Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам России вынужденно покинувших Украину, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
«Субъекты Российской Федерации обеспечивают прием граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <...> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <...>», передает ТАСС.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
В ДНР рассказали об используемой Украиной тактике «выжженной земли»
При отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома, заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.
«Противник намеренно разрушает какие-то, в том числе и жилые, дома. И совершенно его не интересует то, как потом здесь будут проживать эти люди, то есть мирное население», – рассказал он РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Беженцы из Донбасса рассказали, почему приехали в Северную Осетию
Беженцы из Донбасса продолжают приезжать в Северную Осетию. Жителей ЛНР и ДНР расселяют в санаториях «Юность» и «Тамиск», где им оказывается вся необходимая помощь.
В «Тамиск» направили 77 человек, из них 63 ребенка и 14 взрослых. Здесь они смогут учиться, получат необходимую медицинскую, а также психологическую помощь. В основном в Осетию прибыли ученики школ № 6, 7, 11 города Ясиноватая, передают «Народные Новости».
Замдиректора по учебно-воспитательной работе реабилитационного центра «Тамиск» Сослан Тигиев рассказал, что для беженцев из Донбасса созданы комфортные условия для проживания.
Жительница города Ясиноватая Наталья Жовба рассказала, что последние восемь лет она и ее семья жили в постоянном состоянии войны.
«Дети знают, если громко, значит надо бежать в коридор. О прилетах никто не предупреждает. Дети пугаются, теряются. В подвалах ненамного тише. Очень рады, что оттуда вырвались. С 24 февраля ждали, что быстро закончится. Вся техника начала прилетать в любое время дня и ночи. Приходится срывать с кровати детей. Очень хочется, чтобы это закончилось и был мир. Мы мечтаем о мире. Чтобы это было не страшно съездить в Донецк, чтобы к нам приезжали люди, чтобы, отравляя детей в школу, мы не боялись, справятся ли учителя с эвакуацией», – рассказала Наталья.
Дочка Натальи Дарья Жовба рассказала, что ее семья долго собиралась покинуть родной город, но по разным причинам поездка переносилась. Девочка добавила, что во время обстрелов ее семья пряталась в подвале дома, приходилось делать это часто, поскольку ВСУ в последнее время усилили обстрел мирных городов.
«Иногда бахало. Там было громко, все слышали, как бахало. У нас есть большой длинный подвал, мы туда можем перейти. Первый раз в поезд села, ехали, переживала, что будет бахать», – поделилась эмоциями девочка.
Жительница Ясиноватой Елена Сороколетова отметила, что обстрелы города со стороны ВСУ в последнее время усилились. Буквально каждый день люди слышат разрывы снарядов и свист пуль.
«Бомбят, сейчас опять начали обстреливать. Недалеко прилетало. Мечтаем вернуться домой, чтобы все было спокойно. Три снаряда прилетело во двор», – рассказала Елена.
Беженка Любовь Рожкевич отметила, что приехала в Северную Осетию вместе с внучкой. По словам женщины, ВСУ ежедневно открывают огонь по Ясиноватой.
«Сильные обстрелы были. Продвижение ожидается. Города может не быть. В 14 году сильные обстрелы были. Дом повредился. Две мины в огороде легло. Как -то сами залатали. Сделали. Недолго радовались. Начал ребенок бояться любых шумов. Ребенок, который толком не научился разговаривать. На днях градом обстреляли. Уезжали, когда тоже был сильный обстрел. Спасибо богу, что не задело нас. Очень хочется, чтобы было куда возвращаться», – поделилась она.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 204 тыс. человек.
Сенатор: США продолжают деструктивно влиять на Украину
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«Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной, но для успешного диалога нужна встречная готовность, причем не только Киева, но и стран Запада. К сожалению, ее нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя переговорный процесс между Киевом и Москвой.
«Со стороны Запада и, в первую очередь Вашингтона, должен быть оказан коллективный нажим на Украину, чтобы она проявила конструктивность. Пока они влияют, увы, в противоположном направлении – деструктивно», – заметил член Совета Федерации Константин Долгов. По его мнению, «пока что все действия США представляют из себя попытки ослабить Россию в долгосрочной перспективе». «Но санкции на самом деле бесполезны, поскольку нашу страну невозможно вычеркнуть ни из мировой экономики, ни из геополитики», – считает собеседник.
«Что касается самих переговоров, то сейчас нужно посмотреть, заинтересует ли американцев достигнутый там прогресс – с учетом наших условий. Подчеркну: процесс идет. Лавров сказал, что мы готовы к продолжению контактов, и я могу это только подтвердить. Но для успеха должна быть проявлена коллективная воля, а не только воля России», – сказал политик.
Сенатор уверен, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над киевскими властями. «Украина давно утратила свой суверенитет. Там по сути введено внешнее управление и экономикой, которая, кстати, уже накрылась медным тазом, и, что главное, – политикой. При этом в Киеве усиливается влияние неонацистов, а одной из причин этому послужили поставки американского оружия», – отметил Долгов.
Как отмечает сенатор, в последние дни, благодаря действиям российских военных, вскрылись новые факты о сотрудничестве США и киевского режима. «Вспомните сообщения о разработке биологического оружия на Украине в нарушение международных конвенций. Вспомните также попытки «сломать» Будапештский меморандум, чтобы в руках украинского режима появилось ядерное оружие. Становится все более очевидным, что Украина, к сожалению, все последние годы использовалась для подготовки различных провокаций против Москвы», – заключил он.
В пятницу президент Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе с Украиной «есть определенные позитивные сдвиги». Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, прибывшим в Москву.
Ранее российские власти обвинили Киев в затягивании переговоров. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, на последнем, третьем раунде переговоров Москва представила конкретные предложения по урегулированию. «И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», – подчеркнул глава МИД.
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В ДНР заявили о возврате под контроль 84 населенных пунктов
Уже 84 населенных пункта находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 11 марта освобождены 84 населенных пункта», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.
Последними были освобождены населенные пункты: Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское (Мангушский район), Водяное (Володарский район). Кроме того, сообщается, что группировка войск ДНР заняла часть Волновахи.
Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД стратегическое значение освобождения Волновахи.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Пушилин заявил об отсутствии подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе
Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе сейчас нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Все действия киевского режима заключатся в блокировании, то есть любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности...», – приводит его слова РИА «Новости».
Пушилин рассказал, что люди из Мариуполя вырываются самоходом, или их делают живым щитом, а потом российские подразделения их в этом случае эвакуируют.
«Но это вопреки тем договоренностям о гуманитарных коридорах», – добавил он.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ее силы заняли город Волноваха между Донецком и Мариуполем. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, армия республики взяла под контроль 85 населенных пунктов на территории бывшей Донецкой области.
В ДНР заявили о 20 обстрелах республики за сутки со стороны Украины
Украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по ДНР, применив 252 единицы боеприпасов, ранены шесть мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 252 единицы», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в понедельник утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 08.30 и производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая, передает РИА «Новости».
В СЦКК отметили также, что украинские войска в 08.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в ДНР.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм... н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – сообщило представительство.
Ранее украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». Также украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме тогго, ВСУ обстреляли школу в ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.