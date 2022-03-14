Стало известно о кассетном заряде в выпущенной по Донецку украинской «Точки-У»

В использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У», есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.

«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.

«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится заявлении народной милиции.

По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районе улицы Университетская и бульвара Шевченко.

По словам Пушилина, среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети.

«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.

«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР.

Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.

«По состоянию на 12.22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У».