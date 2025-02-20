Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.2 комментария
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».
Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.
Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».