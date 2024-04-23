Захарова привела пример «настоящей сегрегации» в Госдепе

Захарова: Госдеп придерживается не просто двойных стандартов, а настоящей сегрегации

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала доклад Госдепа, в котором говорится о «насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении» на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что в докладе ни слова не прозвучало про американского журналиста Гонсало Лиру, «которого убили в украинских застенках». Она поинтересовалась, на основании каких критериев Госдеп готовит подобные доклады.

Американские официальные лица «возвышают голос» за журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, как подчеркивает Захарова, был пойман с поличным при передаче секретных данных. Однако в то же время за Лиру не прозвучало ни слова от американской стороны.

Напомним, в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

