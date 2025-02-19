Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Вэнс пригрозил Зеленскому из-за критики в адрес Трампа
Daily Mail: Вэнс заявил, что критика Зеленским президента США «обернется против него же»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичной критики в адрес Дональда Трампа, заявив, что она может навредить главе Украины, сообщила Daily Mail.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости».
Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.
В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.
Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.
Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».
Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.
Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».
На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.