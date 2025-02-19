Вэнс пригрозил Зеленскому из-за критики в адрес Трампа

Daily Mail: Вэнс заявил, что критика Зеленским президента США «обернется против него же»

Tекст: Вера Басилая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости».

Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.