Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
Песков: Ходорковский не выполнил обещания, которые давал при помиловании
Президент Владимир Путин в 2013 году помиловал бывшего главу «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) из гуманитарных соображений, однако тот не выполнил данных тогда обещаний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.
«Я не думаю», – сказал он. Песков уточнил, что тогда со стороны Ходорковского звучали определенные заверения. Президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял решение о помиловании, передает ТАСС.
Все обещания Ходорковского остались на бумаге. «Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», – добавил Песков.
В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже срок наказания был снижен судом до восьми лет.
По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал экс-бизнесменов виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы, позже приговор был смягчен до 11 лет.
В декабре 2013 года президент России помиловал Ходорковского, он был освобожден 20 декабря 2013 года. Адвокаты Ходорковского при этом заявляли, что им ничего не известно о прошении бизнесмена к главе государства о помиловании, передает «Газета.ru».
Между тем Ходорковский косвенно признал вину.