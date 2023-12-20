Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний

Песков: Ходорковский не выполнил обещания, которые давал при помиловании

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я не думаю», – сказал он. Песков уточнил, что тогда со стороны Ходорковского звучали определенные заверения. Президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял решение о помиловании, передает ТАСС.

Все обещания Ходорковского остались на бумаге. «Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», – добавил Песков.

В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже срок наказания был снижен судом до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал экс-бизнесменов виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы, позже приговор был смягчен до 11 лет.

В декабре 2013 года президент России помиловал Ходорковского, он был освобожден 20 декабря 2013 года. Адвокаты Ходорковского при этом заявляли, что им ничего не известно о прошении бизнесмена к главе государства о помиловании, передает «Газета.ru».

Между тем Ходорковский косвенно признал вину.