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    Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    @ REUTERS

    18 августа 2024, 11:44 Мнение

    Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

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    Ситуация в Венесуэле напряженная. Оппозиция продолжает не соглашаться с решением Национального избиркома (CNE) о признании победителем всенародного голосования действующего президента страны Николаса Мадуро.

    Сам Николас Мадуро на это не обращает никакого внимания, предпочитая отвечать на разговоры действиями.

    В своей речи-обращении к народу, прозвучавшей в минувший вторник, избранный президент Боливарианской республики заявил, что правительство рассматривает меры по обнулению угроз стране со стороны Запада. Не останавливаясь подробно на полном их перечне, Мадуро выделил особо одну из них. Президент заявил, что «уже изучается вариант экспроприации нефтяных проектов США в стране и передачи их странам-союзникам, таким как Китай, Россия, Индия или Бразилия». По словам западной прессы, эти действия могут быть распространены также «на всех союзников Соединенных Штатов, которые также поддерживают оппозицию, таких, например, как страны ЕС».

    «Эти люди с севера и их сообщники в мире, поддерживая оппозицию и пытаясь давить на нас, совершают ошибку всей своей жизни. Но поймут они это, видимо, только тогда, когда те нефтегазовые месторождения, договоры на разработку которых с ними уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС», – заявил лидер Венесуэлы.

    Надо отдать должное Николасу Мадуро – он твердо усвоил, какой должна быть манера поведения в отношениях с западным миром: международное право – ничто, правила – все. А правила гласят: поступать надо так, как тебе выгодно и не обращать внимания на то, что написано в каких-то там договорах.

    Ни для кого не секрет, что Венесуэла в последние годы испытывала огромные экономические проблемы – гиперинфляция, высокая безработица, давление со стороны Запада и, в первую очередь, США – с целью нарушить политическую стабильность и усадить в кресло президента прозападного политика (ранее – Хуана Гуайдо, теперь – Эдмундо Гонсалеса). Штаты практически блокировали работу главной нефтяной компании Венесуэлы – PDSVA.

    Компания PDSVA начала свою деятельность в 1976 году после объявленной Каракасом годом раньше национализации нефтяной отрасли. Впоследствии допустила вхождение в свой уставный фонд иностранного капитала, доля которого доходила до 49%. Обладает, по данным из различных источников, от 20% до 24% разведанных запасов нефти в мире.

    В октябре 2016 года правительство Венесуэлы заложило 50,1% акций Citgo (крупнейшая дочка PDVSA со штаб-квартирой в Техасе) держателям облигаций PDVSA в качестве обеспечения гарантий по возврату кредита на сумму 3,367 млрд долларов. А в декабре 2016 года оно, по сведениям панамского издания Panam Post, «тайно передало остальные 49,9% в качестве залога по кредиту российскому правительству».

    Основываясь на это информации панамского СМИ упомянутый выше Морено делает заключение, что «таким образом государственная российская компания «Роснефть» получила полный контроль над расположенным в США НПЗ Citgo.

    28 августа 2017 года президент США Дональд Трамп запретил своей стране осуществлять операции с долговыми ценными бумагами и акциями, выпущенными правительством Венесуэлы и ее государственной нефтяной компанией PDVSA, а также операции с некоторыми существующими облигациями, принадлежащими государственному сектору Венесуэлы и выплаты дивидендов правительству Николаса Мадуро. В 2019 году администрация Трампа обложила санкциями практически весь танкерный флот Венесуэлы, рассчитывая таким образом оставить PDVSA без возможностей продавать свою нефть за пределы страны.

    В ноябре 2022 года, когда мировой нефтяной рынок оказался в кризисе, США подписали историческое соглашение с Венесуэлой, результатом которого явилось получение американским нефтяным гигантом Chevron «лицензии № 41». Разрешения, которое позволило янки продолжать свою деятельность в этой карибской стране, а Венесуэле открыло некоторую отдушину на внешнем рынке. Это умиротворение продолжилось в 2023 году, когда было подписано соглашение о временной приостановке всех санкций в обмен на переговоры с оппозицией о проведении свободных и прозрачных выборов.

    США вновь «закрутили гайки» после того, как CNE запретил баллотироваться в президенты двум оппозиционным кандидатам, Корине Мачадо и Корине Йорис. Американцы заявили, что правительство Венесуэлы не выполнило принятые на себя «обязательства по обеспечению чистоты выборов ни на одном из других фронтов». Вашингтон вернулся к санкционной политике, но Каракас при этом оставил лицензию № 41 в силе, и более того, фактически разрешение на работу с венесуэльской нефтью распространилось на другие западные компании, такие как испанская Repsol, французская Maurel & Prom и итальянская Eni.

    Как утверждают западные эксперты, в частности Франсиско Мональди, директор Латиноамериканской программы Института государственной политики Бейкера при Университете Райс в Хьюстоне, «сегодня нефтяная промышленность Венесуэлы полностью зависит от инвестиций и решений, принимаемых Chevron». А «национализация месторождений и предприятий с последующей передачей их китайским, российским, индийским или бразильским компаниям чревата крахом. Венесуэле нужны доллары для сдерживания инфляции, а Chevron – один из главных драйверов входа этой валюты, очень важный источник долларов, который помог избежать девальвации боливара. Каракас приложил большие усилия, чтобы избежать этой девальвации и, вытеснив американского гиганта со своего рынка, может потерять все», – пугает Мональди. 

    Чтобы его мрачные прогнозы выглядели «страшней возможного», эксперт намеренно не замечает тему создания странами БРИКС собственной валюты для расчетов внутри блока и с его партнерами. Да и тему расчета между странами в национальных денежных единицах тоже. Между тем в нефтяной сфере в 2023 году уже около 20% сделок проводилось без участия доллара.

    Позитив для России (а также Бразилии, Китая, Индии) укрепления на венесуэльском нефтяном рынке очевиден: это не только новые рычаги воздействия на мировые нефтяные цены, но и усиление позиций в противостоянии с США и остальным Западом. Для Венесуэлы сотрудничество со странами БРИКС, и Россией в первую очередь, означает освобождение от диктата Вашингтона и позволит не обращать внимания на вводимые им в отношении Каракаса санкции.

    Сотрудничество с БРИКС, рассчитывают венесуэльские специалисты, позволит поднять объем ежедневной добычи нефти в стране с нынешних 992 000 бар/сут. до 2 млн в 2025 году. Что не является пределом – в 1998 году добыча достигала рекордных 3,3 млн, а значит, у инвесторов из стран БРИКС имеются серьезные перспективы роста производства и, соответственно, доходности бизнеса. Тем более, как известно, Венесуэла обладает самыми большими в мире разведанными запасами нефти. 

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