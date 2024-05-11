МИД: Ответные санкции России повлияют на рыбную отрасль Британии

В МИД заявили, что ответные санкции РФ повлияют на рыбную отрасль Британии

Tекст: Кристина Цыцура

По словам дипломата, решение о денонсации стало «логичным, хотя и вынужденным ответом» на антироссийский курс Лондона, в том числе на отмену режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в 2022 году, передает ТАСС.

Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сужение возможностей для рыболовецких компаний негативно скажется на отрасли, заявил он.

В британских же официальных кругах данную тему предпочитают не затрагивать.

«Однако такая политика замалчивания проблемы себя не оправдает», – уверен дипломат.

Москва также жестко ответит на ужесточение Лондоном визовых правил для российских дипломатов, сообщил представитель МИД.

Россия призывает Великобританию к осознанию бесперспективности политики силы и угроз.

«Разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками», – отметил Беляев.

Ранее США и Британия обсудили санкции против России.

