Суд Венесуэлы оштрафовал TikTok на 10 млн долларов

Венесуэльский суд наложил 10-миллионный штраф на TikTok за опасные челленджи

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд Венесуэлы наложил штраф в размере 10 млн долларов на платформу TikTok из-за опасных челленджей, от которых пострадали несовершеннолетние, сообщает VTV. Иск был принят к рассмотрению после трагической гибели троих детей.



Суд обязал TikTok оплатить штраф в течение восьми дней, а также открыть офис в Венесуэле, чтобы контролировать содержание и работу приложения. Это необходимо для улучшения безопасности пользователей и защиты их физической и психологической неприкосновенности.

Кроме того, суд распорядился создать комиссию с участием семей пострадавших, чтобы оценить ущерб, нанесенный из-за недостаточного контроля за содержанием на платформе.

Вырученные от штрафа средства планируется направить на создание фонда 'Жертв TikTok', который будет помогать пострадавшим и их семьям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд признал TikTok виновным в нарушении правил ограничения доступа к информации и оштрафовал на три млн рублей.

Компания ByteDance обвинила стажера в саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту, потребовав публичных извинений и компенсации в 8 млн юаней.

Социальная сеть TikTok планирует запретить несовершеннолетним применять бьюти-фильтры для записи видео, чтобы обеспечить их психологическую безопасность и снизить тревожность.