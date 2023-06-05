Зачем России две новых армии

Эксперты объяснили создание Россией новых армий и военно-морского района

До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?

Замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России» пишет о том, что в этом году необходимо своевременно провести «организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов».

По словам генерал-полковника, планы по увеличению состава Вооруженных сил требуют организованно обеспечить комплектование личным составом, разместить его и снабдить всем необходимым. При этом мероприятия следует синхронизировать с передачей основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств. Кроме того, частичная мобилизация позволила сформировать более 280 воинских частей и подразделений.

«Увеличение численности должно сопровождаться формированием новых войсковых частей и системы управления ими. И чтобы это решение было выполнено, главное организационно-мобилизационное управление Генштаба объявило о том, что будут сформированы соответствующие структуры», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, новые воинские части должны быть включены «в соответствующий контур управления». «Отсюда и новая организационно-штатная структура, формирование двух новых военных округов – Московского и Ленинградского, которые ранее были упразднены. Сегодня с учетом появления новых рисков и угроз было принято решение, что каждый из новых военных округов будет прикрывать то или иное соответствующее направление и будет готов вести боевые действия на соответствующем ТВД», – добавил Коротченко.

«Исправление ошибок прошлого»

Формирование Московского и Ленинградского военных округов Сергей Шойгу анонсировал в конце прошлого года. Такую необходимость он объяснял «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». Глава Минобороны также предлагал создать армейский корпус в Карелии.

При этом численный состав новых соединений, количество вооружений и другие параметры будут зависеть от «границ ответственности», которые определят Верховый главнокомандующий и Генштаб. «Сначала нужно изучить, откуда могут поступать ресурсы в эту армию, в том числе по штатам военного времени. Это очень сложный процесс с точки зрения создания, расположения и вооружения новых соединений», – пояснил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

Эксперт называет формирование Московского и Ленинградского военных округов исправлением ошибок десятилетней давности, «когда шло бездумное сокращение воинских частей». «Опыт войны в Сирии и боевых действий в ходе СВО показывает, что Московский и Ленинградский военный округа – весомые и эффективные объединения», – подчеркнул Хатылев.

Высвобождение сил ЧФ РФ

Что касается формируемого Азовского военно-морского района (ВМР), то в его составе должны быть боевые катера, рейдовые тральщики, а береговые линии должны быть оборудованы артиллерийскими и ракетными батареями. Основная задача этой структуры – обеспечение базирования сил флота и поддержание благоприятного оперативного режима в конкретной зоне.

Также создание военно-морского района наверняка потребует проведение восстановительных работ в портах Мариуполя и Бердянска. «Азовское море теперь внутреннее море России, и там должно появиться подразделение ВМФ РФ. Учитывая близость Крыма, при необходимости в новом военно-морском районе могут быть созданы береговые ракетные подразделения», – считает капитан I ранга Василий Дандыкин.

Кроме того, создание Азовского ВМР может рассматриваться как намерение сократить зону ответственности Черноморского флота для того, чтобы сконцентрировать силы ЧФ РФ на ключевых для него направлениях – украинском и средиземноморском, где отмечается растущая активность военно-морских сил стран НАТО.

«Из этих планов можно сделать вывод, что мы закладываемся на длительный период противостояния с НАТО при возможном ухудшении обстановки. Параллельно с украинской угрозой возникнут другие точки напряженности. В этом заключается стратегия НАТО – постоянная перегрузка всей системы РФ по принципу прочностных испытаний», – добавляет военный эксперт Александр Артамонов.

В решение этих задач укладывается и план создания общевойсковой армии, и армейского корпуса, в который войдет несколько бригад. «Общевойсковая армия состоит из нескольких корпусов. В нее также входят различные рода войск. Она может вести боевые действия по какому-либо направлению, решая стратегические, комплексные задачи», – отметил собеседник.

В свою очередь генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой добавил, что вокруг России отмечается скопление большого количества войск НАТО, включая авиатехнику. «Войска и техника прибывают не только из Европы, но и перебрасываются с американского континента. Несложно догадаться, что готовится серьезная провокация», – уверен Липовой.

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По его словам, в ходе формирования новой воздушной армии в первую очередь следует уделить внимание созданию штурмовых истребительных дивизий, «которые будут направлены на прикрытие наших стратегических районов».

«Задача поставлена колоссальная, как по объемам, так и по срокам. Действительно, российским Вооруженным силам нужны новые силы, новые воинские части, новый личный состав, новая техника. И все это в немалом количестве», – пишут в этой связи авторы Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

Только на одну воздушную армию (ВА) понадобится пять-шесть авиаполков, в каждом из которых 20–30 машин. «Скорее всего, в наших условиях армия будет смешанного состава – бомбардировщики, истребители, транспортники, вертолеты. Таким образом, предположим, это будет порядка 150 машин, из которых вертолеты – около половины. А также около двухсот экипажей. Кроме того, нужны тысячи человек технического персонала, служб обеспечения, транспорта, охраны, снабжения. Иначе говоря, воздушная армия – это махина», – говорится в посте.

В то же время уровень подготовки летного состава новой ВА не может оказаться высоким немедленно. «Его нужно будет еще достичь, для чего эта ВА должна будет крайне интенсивно летать и готовиться по планам боевой подготовки. И делать это не один год. Руководящий состав новых авиаполков, нет сомнений, будет набран из опытных летчиков, прошедших СВО. Но остальной летный состав необходимо будет готовить долго и тщательно», – добавляют аналитики.

Иначе говоря, Минобороны уже сейчас думает о том, что будет после СВО, полагают эксперты. «Новая ВА если и будет принимать в ней участие, то разве что отдельными экипажами, не более. Новая воздушная армия должна стать армией будущего. Она будет целиком на высоком уровне боеспособна в лучшем случае лет через пять. Если, повторим, интенсивно летать и готовиться. К этому моменту, будем надеяться, СВО достигнет всех целей», – заключают эксперты.