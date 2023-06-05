Зачем России две новых армии

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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Китай борется за сохранение экономического чуда

Китайская экономика удивляет imago stock&people/Global Look Press
Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы? Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Польша грозит России подводным оружием

Подлодки типа «Коббен» уже были в распоряжении Польши, но более не ожидаются ZUMA Press/Global Look Press
Балтийский флот ВМФ РФ в ближайшие годы рискует столкнуться с новой угрозой: Польша заявила о намерении обновить свой подводный флот. Какие именно подлодки лучше всего отвечают условиям Балтийского моря, почему Варшава закупит на самом деле другие и каким методом Россия сможет с ними бороться? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
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Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Илья Крамник
Илья Крамник, военный обозреватель
Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...
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Варшава может предъявить волынский счет Киеву

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Зачем России две новых армии

    Эксперты объяснили создание Россией новых армий и военно-морского района
    Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими
    		  
    5 июня 2023, 21:00
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?

    Замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье для июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России» пишет о том, что в этом году необходимо своевременно провести «организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов».

    По словам генерал-полковника, планы по увеличению состава Вооруженных сил требуют организованно обеспечить комплектование личным составом, разместить его и снабдить всем необходимым. При этом мероприятия следует синхронизировать с передачей основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств. Кроме того, частичная мобилизация позволила сформировать более 280 воинских частей и подразделений.

    «Увеличение численности должно сопровождаться формированием новых войсковых частей и системы управления ими. И чтобы это решение было выполнено, главное организационно-мобилизационное управление Генштаба объявило о том, что будут сформированы соответствующие структуры», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, новые воинские части должны быть включены «в соответствующий контур управления». «Отсюда и новая организационно-штатная структура, формирование двух новых военных округов – Московского и Ленинградского, которые ранее были упразднены. Сегодня с учетом появления новых рисков и угроз было принято решение, что каждый из новых военных округов будет прикрывать то или иное соответствующее направление и будет готов вести боевые действия на соответствующем ТВД», – добавил Коротченко.

    «Исправление ошибок прошлого»

    Формирование Московского и Ленинградского военных округов Сергей Шойгу анонсировал в конце прошлого года. Такую необходимость он объяснял «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». Глава Минобороны также предлагал создать армейский корпус в Карелии.

    При этом численный состав новых соединений, количество вооружений и другие параметры будут зависеть от «границ ответственности», которые определят Верховый главнокомандующий и Генштаб. «Сначала нужно изучить, откуда могут поступать ресурсы в эту армию, в том числе по штатам военного времени. Это очень сложный процесс с точки зрения создания, расположения и вооружения новых соединений», – пояснил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

    Эксперт называет формирование Московского и Ленинградского военных округов исправлением ошибок десятилетней давности, «когда шло бездумное сокращение воинских частей». «Опыт войны в Сирии и боевых действий в ходе СВО показывает, что Московский и Ленинградский военный округа – весомые и эффективные объединения», – подчеркнул Хатылев.

    Высвобождение сил ЧФ РФ

    Что касается формируемого Азовского военно-морского района (ВМР), то в его составе должны быть боевые катера, рейдовые тральщики, а береговые линии должны быть оборудованы артиллерийскими и ракетными батареями. Основная задача этой структуры – обеспечение базирования сил флота и поддержание благоприятного оперативного режима в конкретной зоне.

    Также создание военно-морского района наверняка потребует проведение восстановительных работ в портах Мариуполя и Бердянска. «Азовское море теперь внутреннее море России, и там должно появиться подразделение ВМФ РФ. Учитывая близость Крыма, при необходимости в новом военно-морском районе могут быть созданы береговые ракетные подразделения», – считает капитан I ранга Василий Дандыкин.

    Кроме того, создание Азовского ВМР может рассматриваться как намерение сократить зону ответственности Черноморского флота для того, чтобы сконцентрировать силы ЧФ РФ на ключевых для него направлениях – украинском и средиземноморском, где отмечается растущая активность военно-морских сил стран НАТО.

    «Из этих планов можно сделать вывод, что мы закладываемся на длительный период противостояния с НАТО при возможном ухудшении обстановки. Параллельно с украинской угрозой возникнут другие точки напряженности. В этом заключается стратегия НАТО – постоянная перегрузка всей системы РФ по принципу прочностных испытаний», – добавляет военный эксперт Александр Артамонов.

    В решение этих задач укладывается и план создания общевойсковой армии, и армейского корпуса, в который войдет несколько бригад. «Общевойсковая армия состоит из нескольких корпусов. В нее также входят различные рода войск. Она может вести боевые действия по какому-либо направлению, решая стратегические, комплексные задачи», – отметил собеседник.

    В свою очередь генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой добавил, что вокруг России отмечается скопление большого количества войск НАТО, включая авиатехнику. «Войска и техника прибывают не только из Европы, но и перебрасываются с американского континента. Несложно догадаться, что готовится серьезная провокация», – уверен Липовой.

    «Воздушная армия будущего»

    По его словам, в ходе формирования новой воздушной армии в первую очередь следует уделить внимание созданию штурмовых истребительных дивизий, «которые будут направлены на прикрытие наших стратегических районов».

    «Задача поставлена колоссальная, как по объемам, так и по срокам. Действительно, российским Вооруженным силам нужны новые силы, новые воинские части, новый личный состав, новая техника. И все это в немалом количестве», – пишут в этой связи авторы Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

    Только на одну воздушную армию (ВА) понадобится пять-шесть авиаполков, в каждом из которых 20–30 машин. «Скорее всего, в наших условиях армия будет смешанного состава – бомбардировщики, истребители, транспортники, вертолеты. Таким образом, предположим, это будет порядка 150 машин, из которых вертолеты – около половины. А также около двухсот экипажей. Кроме того, нужны тысячи человек технического персонала, служб обеспечения, транспорта, охраны, снабжения. Иначе говоря, воздушная армия – это махина», – говорится в посте.

    В то же время уровень подготовки летного состава новой ВА не может оказаться высоким немедленно. «Его нужно будет еще достичь, для чего эта ВА должна будет крайне интенсивно летать и готовиться по планам боевой подготовки. И делать это не один год. Руководящий состав новых авиаполков, нет сомнений, будет набран из опытных летчиков, прошедших СВО. Но остальной летный состав необходимо будет готовить долго и тщательно», – добавляют аналитики.

    Иначе говоря, Минобороны уже сейчас думает о том, что будет после СВО, полагают эксперты. «Новая ВА если и будет принимать в ней участие, то разве что отдельными экипажами, не более. Новая воздушная армия должна стать армией будущего. Она будет целиком на высоком уровне боеспособна в лучшем случае лет через пять. Если, повторим, интенсивно летать и готовиться. К этому моменту, будем надеяться, СВО достигнет всех целей», – заключают эксперты.
     
     
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