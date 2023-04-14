Россия показала, как будет защищать Курилы

Эксперты объяснили задачу внезапной проверки Тихоокеанского флота

«Необходимо проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова». Такими словами военные эксперты описывают одну из главных задач, поставленных перед Тихоокеанским флотом России. Корабли ТОФ в пятницу внезапно были выведены в море, а флот приведен в высшую степень боевой готовности.

В пятницу Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности. Боевые корабли, подлодки, суда обеспечения и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Охотского, Японского и Берингова морей. Как заявляют в Минобороны, по маршруту движения на кораблях проходят учения боевых расчетов, экипажи отрабатывают различные алгоритмы действий и задач в море.

Как пояснил на совещании с руководящим составом Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, внезапная проверка началась с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Проверкой руководит главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. По словам Шойгу, также задействована часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Согласно распоряжениям Генштаба, ТОФ нужно осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

«В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», – уточнил Шойгу.

ТОФ отработает способы действий по недопущению развертывания сил противника в южную часть Охотского моря и отражению его высадки на Южные Курильские острова и остров Сахалин. По словам Шойгу, учения корабельных группировок должны проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке. В качестве особенностей учений министр привел планы перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота.



В свою очередь начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил в ходе совещания, что для внезапной проверки ТОФ создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии и максимально соответствующая содержанию и характеру современной вооруженной борьбы. Проверка проводится в три этапа: сначала флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности «Полная», а органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия. Одновременно с этим силы и войска подготовятся к контрольным учениям, занятиям и выполнению боевых упражнений.

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«Проверка боеготовности Тихоокеанского флота увязана с текущими событиями. Апробирование сил ТОФ поможет выявить те недостатки, над которыми надо будет работать. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, необходимо не только проверить боеготовность ТОФ, но и увязать это к конкретной стратегической обстановке. Те, кто сейчас задумывают какие-то негативные действия относительно России, наверняка по итогам проверки откажутся от практических шагов», – считает экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Он подчеркивает, что обстановка накалена во многих регионах, в том числе вокруг Курил. «Япония считает, что Курилы должны принадлежать ей, хотя исторически эти острова были российскими. После Великой Отечественной войны, когда заключалось перемирие, Сахалин и Курилы полностью отошли России, это зафиксировано в документах», – напомнил адмирал.

Как отмечает капитан I ранга Василий Дандыкин, в связи со спецоперацией на Украине подобные проверки не проводились в последнее время. «Ситуация в Тихом океане непростая – постепенно обостряется кризис в Тайваньском проливе, Япония ужесточает риторику в отношении Курильских островов, США усиливают военное присутствие в регионе. Это крайне опасные вызовы, которые несут угрозу для безопасности нашей страны», – сказал Дандыкин. Он убежден, что проверка покажет готовность России «отражать удары врагов от Берингова пролива до Владивостока».

«Нам необходимо отработать возможность использования подводных лодок на Камчатке. Кроме того, важно посмотреть, на каком уровне находится взаимодействие авиации морского флота и сил ВКС, и проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова. Здесь огромную роль сыграет противодесантная оборона», – акцентирует собеседник.

«Стоит отметить, что в последнее время Тихоокеанский флот стремительно развивается. Наши восточные рубежи усилились несколькими кораблями, а также дизельными электрическими подводными лодками. Оценить, насколько эффективно эти машины работают с остальными частями, также критически важно», – добавляет Дандыкин.

Эксперты также отмечают постепенную милитаризацию Японии. Страна закупит у США несколько сотен крылатых ракет «Томагавк», что меняет баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил. Также Токио планирует поставить на вооружение тысячи ракет увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвукового оружия. Японский флот обладает возможностями развернуть на надводных кораблях 1096 управляемых ракет различных типов.

Кроме того, у США – главного союзника Японии – есть техническая возможность нанести внезапный обезоруживающий ядерный удар, который, по оценкам некоторых экспертов, позволит уничтожить большую часть ядерных сил противостоящей им стороны быстрее, чем у последней пройдет команда на ответно-встречный удар.

«Внезапная проверка ТОФ также может быть реакцией на ситуацию вокруг Тайваня. До 2024 года вряд ли что-то произойдет, потому что на Тайване намечены выборы, и к власти может прийти более прокитайское руководство, но нам нужно быть готовыми к обострению ситуации в регионе», – считает капитан I ранга запаса Владимир Гундаров.

По словам эксперта, Тихоокеанский флот всегда отставал от Северного флота по технической готовности и оснащению. В последние годы ситуация менялась, было принято много решений для восстановления кораблей и судов ТОФ благодаря ремонту на предприятиях в Приморье и Магаданской области. «Проверка также покажет, насколько удачной была проделанная работа и насколько ТОФ способен к быстрому развертыванию, выходу атомных подводных лодок на боевое дежурство.

Важно проверить и готовность к рассредоточению на случай нанесения ядерного удара по камчатской базе, которую США называют «осиным гнездом».

Проверка должна показать способность базы во Владивостоке к действиям в зоне своей ответственности», – добавил Гундаров. Кроме того, у этой проверки, кроме теста боеготовности ТОФ, должна быть «более важная подноготная», прежде всего из-за непростой ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и усиления морской компоненты Соединенных Штатов в связи с созданием трехстороннего оборонного альянса AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США.

«Здесь может присутствовать как курильский фактор, так и любой другой, связанный с милитаризацией АТР. Если начнется глобальный конфликт, то в него будет вовлечена Япония, которая будет претендовать на Курилы, и Южная Корея, Китай. Но об этом говорить преждевременно, потому что остается неясной ситуация с развитием СВО и с усилением НАТО в Балтийском море», – считает Гундаров.

По словам собеседника, общий настрой напоминает ситуацию накануне Первой и Второй мировых войн, «когда все думают только о войне, а не мире». «В этой ситуации России надо готовиться к конфликтам на два фронта – на Дальнем Востоке и на Западе», – предупредил эксперт.

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