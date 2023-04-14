Шойгу: ТОФ в ходе внезапной проверки отразит «высадку противника» на Курилы и Сахалин

Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.

По его словам, на практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин.

Также Шойгу попросил обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику, передает РИА «Новости».

По словам министра обороны, учения корабельных группировок в рамках проверки ТОФ должны проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке.

В качестве особенностей учений Шойгу привел планы перед развертыванием сил в районы проведения учений в короткие сроки вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота.

Он также поручил своему заместителю Александру Фомину довести до иностранных военных атташе информацию о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Ранее в пятницу Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.