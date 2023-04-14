ТОФ в полном составе подняли по тревоге

Шойгу: ТОФ поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в рамках проверки

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.

С целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок, передает РИА «Новости».

По словам Шойгу, с 9.00 (по времени Владивостока) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе, непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Шойгу добавил, что во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

По словам министра, основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

Шойгу добавил: «В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника».

Кроме того, Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. По словам министра, в целях выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооруженными силами, «главкому ВМФ, Генеральному штабу (поручено) организовать контроль действий органов военного управления и сил (войск), сформировать соответствующие рабочие группы».



Шойгу поручил на всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.

Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого.