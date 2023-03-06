США создают новую угрозу у границ России

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6 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в «Русской весне», причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
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США создают новую угрозу у границ России

Так выглядит пуск ракеты «Томагавк» с морского носителя Jonathan Sunderman/U.S. Navy
Токио делает новый и в каком-то смысле этапный шаг в милитаризации страны. Премьер-министр Кисида заявил, что Япония приобретает в США 400 крылатых ракет «Томагавк». Эта покупка резко изменит баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил, и не в пользу России. А кроме того, нельзя исключать и того, что США могут использовать Японию как антироссийский таран-камикадзе.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владислав Исаев, политолог
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Как будут развиваться события в Приднестровье

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    Так выглядит пуск ракеты «Томагавк» с морского носителя
    		  
    6 марта 2023, 08:48
    Фото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    Токио делает новый и в каком-то смысле этапный шаг в милитаризации страны. Премьер-министр Кисида заявил, что Япония приобретает в США 400 крылатых ракет «Томагавк». Эта покупка резко изменит баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил, и не в пользу России. А кроме того, нельзя исключать и того, что США могут использовать Японию как антироссийский таран-камикадзе.

    Ремилитаризация Японии, военный потенциал которой был сведен к нулю по итогам Второй мировой войны – давно идущий процесс с впечатляющими промежуточными результатами. Однако японцам удается не привлекать внимание к росту своей военной мощи – и даже последние заявления о покупке у США сразу четырехсот (!) ракет «Томагавк» прошли почти незамеченными. А это событие на самом деле едва ли не переломное.

    Японские «Томагавки» в цифрах

    Что является носителем крылатых ракет «Томагавк»? Корабли, оснащенные универсальными установками вертикального пуска (УВПУ) ракет Mk.41.

    Много ли таких кораблей у Японии? Немало. Из той же пусковой установки запускаются и зенитные ракеты для отражения ракетных ударов по кораблю и поражения воздушных целей, и противолодочные ракеты для поражения подводных лодок. На сегодняшний день, если не считать фрегатов типа «Могами», у которых всего 16 пусковых ячеек, которые точно будут заняты зенитными ракетами, и эсминцев типа «Мурасами» с таким же количеством ячеек Mk.41, Япония может похвастать следующими кораблями, имеющими Mk.41:

    – эсминцы типа «Мая» (96 пусковых ячеек на каждом, два в строю – 192 ячейки под ракеты);

    – эсминцы типа «Атаго» (96 пусковых ячеек на каждом, два в строю – 192 ячейки под ракеты);

    – эсминцы типа «Конго» (90 пусковых ячеек на каждом, четыре в строю – 360 ячеек под ракеты);

    – эсминцы типа «Асахи» (32 пусковых ячейки на каждом, два в строю – 64 ячейки под ракеты);

    – эсминцы типа «Акидзуки» (32 пусковых ячейки на каждом, четыре в строю – 128 ячеек под ракеты);

    – эсминцы типа «Таканами» (32 пусковых ячейки на каждом, пять в строю – 160 ячеек под ракеты).

    В сумме это дает Японии возможность развернуть на надводных кораблях 1096 управляемых ракет различных типов, включая «Томагавк».

    Еще есть 22 подлодки, часть из которых, правда, весьма старая, да и неизвестно, способна ли стрелять ракетами через торпедные аппараты. Но даже предположив, что стрелять «Томагавками» могут только подлодки типов «Сорю» и «Тайгэй», получаем, что у Японии есть еще и 13 подводных носителей этого оружия. Еще четыре войдет в строй до конца 2026 года. Включение в боекомплект каждой такой подлодки по четыре ракеты означает 68 ракет в залпе подводных сил Японии после 2026 года.

    Мы не знаем, в какой комплектации будут поставляться японские крылатые ракеты (возможно, они смогут использоваться только с надводных кораблей). Мы также не знаем, какой процент пусковых ячеек японское командование сможет выделить под ударную нагрузку. Явным образом не все и даже не половину. С высокой степенью вероятности «Томагавки» на надводных кораблях будут применяться только с эсминцев типов «Мая», «Атаго» и «Конго». Но даже это означает залп сотни ракет в любой момент.

    Если мы допускаем использование большего числа носителей, или развертывание ракет на подлодках, или больший процент ударного оружия по сравнению с зенитными ракетами на каждом корабле, то залп становится еще более опустошительным. В крайнем случае 400 «Томагавков» японцы могут вложить и в один сверхмощный удар. Это маловероятно, но возможно технически.

    Что тут важно? То, что все эти возможности уже есть, за вычетом самих ракет. Но в массовом сознании Япония воспринимается как слабая в военном отношении страна. У которой есть какие-то Силы самообороны, конечно, но чисто оборонительные. А на самом деле им осталось только загрузить ракеты на борт. К 2027 году (крайний срок, когда крылатые ракеты должны быть получены Японией и готовы к развертыванию на кораблях) Япония сможет только с кораблей запустить до 10% от нашего годового расхода крылатых и оперативно-тактических ракет на Украине всего за считанные десятки минут.

    Часть большой картины

    И здесь мы опять подходим к тому, как Япония ведет дела. Все заявления сделаны, решения приняты и озвучены, но без воинственной пропаганды и ярких патриотических видео. Больше они не будут возвращаться к этому вопросу в публичном пространстве, а будут молча работать. Просто через три года у них будет 400 крылатых ракет – и всё.

    Но это только часть реальности. Нет никаких проблем, чтобы чуть позже закупить для ВВС Сил самообороны Японии малогабаритные крылатые ракеты. Такие, например, как JASSM-ER.

    Число бортов, которые японцы могут выделить на решение ударных задач, обеспечивает опять те же самые сотни крылатых ракет в одной атаке. Просто атака будет не с моря, а с воздуха, а ракеты легче, меньше и с более легкой боевой частью, с одной стороны, более малозаметные и труднее сбиваемые – с другой.

    Авиационная ракета большой дальности, кстати, еще один пример японского «отвода глаз» – то ли это будет норвежско-американская Joint Strike Missile (JSM), то ли американская JASSM-ER, японцы все никак не могут решить, и уже приучили мир к тому, что эта тема заморожена. А еще они стабильно повторяют, что это ракеты для японских F-35A, тогда как на самом деле вся японская авиация сможет их применять, просто они об этом не говорят. И есть основания полагать, что уже через несколько лет такие ракеты у Японии появятся, и тоже сотнями.

    Ядерный фактор

    Если оценивать перспективы нанесения военного поражения Японии, то соотношение сил таково, что сделать это невозможно без массированного использования ядерного оружия.

    Здесь есть следующие проблемные моменты. Во-первых, Япония – это так называемое пороговое государство. Она может получить ядерное оружие менее чем за год, если японские власти примут такое решение. Также у Японии есть вся необходимая для производства ядерного оружия промышленная база и запасы делящихся материалов, которых хватит на производство тысяч боеприпасов.

    Во-вторых, у Японии есть все технологии для создания межконтинентальных баллистических ракет. Большая часть этих технологий была отработана на твердотопливной космической ракете-носителе M-V. Огромный опыт Японии с твердотопливными метеоракетами и ракетами-носителями также позволяет ей в короткие сроки создать баллистическую ракету средней дальности и начать ее массовое производство.

    Естественно, что все это потребует времени и не может быть сделано скрытно. Зато это сможет быть сделано быстро и скоординированно по времени с наращиванием обычных вооружений. Если сейчас японцы не делают никаких движений в эту сторону, то это не значит, что они не сделают их потом. Помешать им нельзя.

    Стоит иметь в виду, что у Японии есть ядерный союзник – США. И у этого союзника есть техническая возможность нанести внезапный обезоруживающий ядерный удар с такой скоростью, которая позволит уничтожить большую часть ядерных сил противостоящей им стороны быстрее, чем у последней пройдет команда на ответно-встречный удар. По крайней мере, с какой-то степенью вероятности.

    А теперь простая логическая последовательность. Допустим, Япония атаковала некую страну, которая значительной частью населения стран НАТО воспринимается как абсолютное зло, которое должно быть искоренено, в принципе, полностью. Будет ли внезапный и неспровоцированный удар Японии восприниматься на Западе как справедливый и правильный? Да, однозначно, ведь зло нужно искоренять. Будет ли ответный ядерный удар зла по хорошей и доброй Японии, пытавшейся его искоренить, восприниматься как причина для американского ядерного удара уже теперь по злу? Тоже да, и немалой частью населения. Достаточной, чтобы можно было рисковать.

    А теперь последний вопрос: могут ли США использовать Японию как страну-самоубийцу, которая должна вызвать огонь на себя (и, может быть, даже погибнуть) ради торжества американских политических планов? Например, планов по силовому устранению некоторых особо непокорных народов с лица Земли?

    Ответы на эти вопросы могут быть разными, но стопроцентное «нет» среди них, к сожалению, отсутствует. Хотя и вероятность гарантированного «да» тоже не высокая. Так или иначе, растущая военная мощь Японии – явно не то, чем стоит пренебрегать. Сотни крылатых ракет, которые Япония получит уже через несколько лет, тому новое подтверждение.

     
     
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