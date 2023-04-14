Военный эксперт объяснил причины внезапной проверки ТОФ

Капитан I ранга Дандыкин: США и Япония должны видеть, что наши восточные границы находятся под надежной защитой

Ситуация в Тихом океане обостряется: США наращивают присутствие в регионе, а Япония оспаривает статус Курильских островов. Мы должны быть готовы к обороне восточных границ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки.

«С одной стороны, подобные проверки – регулярная практика для флота. С другой стороны, в последнее время подобных мероприятий не проводилось, поскольку мы были сильно отвлечены СВО. Естественно, на Украине в настоящий момент разворачивается главный театр военных действий, но это не повод забывать о наших интересах на Востоке», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Ситуация в Тихом океане непростая – постепенно обостряется кризис в Тайваньском проливе, Япония ужесточает риторику в отношении Курильских островов, США усиливают военное присутствие в регионе. Это крайне опасные вызовы, которые несут угрозу для безопасности нашей страны», – считает собеседник.

«В связи с этим текущие учения должны показать противникам России, что мы не спим. РФ готова отражать удары врагов от Берингова пролива до Владивостока. В связи с этим, главная цель текущего мероприятия – проверить боеспособность всех имеющихся в составе Тихоокеанского флота сил», – отмечет эксперт.

«Нам необходимо отработать возможность использования подводных лодок на Камчатке. Кроме того, важно посмотреть, на каком уровне находится взаимодействие авиации морского флота и сил ВКС, и проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова. Здесь огромную роль сыграет противодесантная оборона», – акцентирует собеседник.

«Стоит отметить, что в последнее время Тихоокеанский флот стремительно развивается. Наши восточные рубежи усилились несколькими кораблями, а также дизельными электрическими подводными лодками. Оценить, насколько эффективно эти машины работают с остальными частями, также критически важно», – резюмирует Дандыкин.

Ранее Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственным руководителем учений назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения.

По словам министра обороны, основной целью мероприятия является наращивание возможностей ВС решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

Шойгу подчеркнул, что в ходе внезапной проверки ТОФ предстоит отработать отражение высадки врага на Южных Курилах и Сахалине. Также, по его словам, необходимо проверить готовность ВС РФ не допустить развертывания сил противника в Охотском море. Министр обороны поручил на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.

Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого.