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Генштаб: Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии
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Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на совещании о проведении внезапной проверки Тихоокеанского флота.
По его словам, на проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии и максимально соответствующая содержанию и характеру современной вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».
Герасимов рассказал, что проверка проводится в три этапа: на первом Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности «Полная», а органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия.
Одновременно с этим силы и войска будут подготовлены к контрольным учениям и занятиям, а также выполнению боевых упражнений. Наряду с оценкой организации приведения в готовность и реального состояния сил и средств старшим контрольных групп поручено уделить особое внимание проверке готовности дежурных сил.
По словам Герасимова, также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах ТОФ.
Как заявил Герасимов, описывая второй этап внезапной проверки ТОФ, для наращивания маловысотного радиолокационного поля будет осуществлен вывод мобильных радиолокационных станций в новые позиционные районы и организована выдача радиолокационной информации дежурным по ПВО силам и средствам.
Начальник Генштаба добавил: «В ходе второго этапа после завершения приведения в боевую готовность обеспечить развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки» .
По поручению Герасимова, на втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО, а также взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия.
Он добавил, что на третьем этапе необходимо, в соответствии с принятыми решениями на применение сил (войск) флота и планами мероприятий, практически отработать учебно-боевые задачи.
Ранее Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Суд не стал рассматривать протокол в отношении хирурга Евича
Калужский суд не стал рассматривать протокол о дискредитации ВС РФ в отношении хирурга Евича
Козельский районный суд Калужской области вернул без рассмотрения протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении военного хирурга Юрия Евича.
По данным картотеки суда, протокол не принят. Ранее в картотеке значилось, что заседание по делу назначено на 18 апреля, передает РИА «Новости».
На Евича был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Российской армии) после выступления с лекцией на Сахалине.
Однако за него вступились вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Трутнев выразил готовность заплатить за военного хирурга штраф, если таковой ему будет назначен судом.
Губернатор в свою очередь заявил, что Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в спецоперации, отмечал Шапша.
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков
Экс-сенатор Клинцевич: Цифровизация воинского учета развеет миф о том, что «служат только дураки»
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В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.
«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – считает Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.
«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.
Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.
Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.
Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».
Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО
Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.
Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.
Адвокат: Граждане смогут урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке
Адвокат Гуревич: Новый закон разрешает урегулировать споры с военкоматами в досудебном порядке
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Изменения в законе о воинском учете позволят решать возникшие споры в досудебном порядке. Это ускорит процедуру, а также снизит нагрузку на систему правосудия, сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя детали обновленного закона о системе воинского учета.
«Закон о совершенствовании системы воинского учета призван создать условия для того, чтобы граждане могли самостоятельно защитить собственные права и законные интересы. Среди прочего, он ускорит процедуру обжалования решений комиссариатов», – сказала адвокат Сталина Гуревич.
«Также появится процедура полноценного досудебного разрешения спора. Это снизит нагрузку на систему правосудия. Раньше гражданам, в случае неправомерных действий военкоматов, нужно было сначала обращаться в органы государственной власти в соответствии с федеральным законом об обращениях граждан. Механизм достаточно сложный и долгий. Затем, если вопрос не решался, приходилось идти в суд. Это еще больше затягивало процесс и зачастую требовало еще и дополнительных расходов», – отметила она.
«Досудебного рассмотрения, вводимого новым законом, зачастую достаточно для решения таких ситуаций и вынесения решения. Это серьезно ускоряет процесс. Решения будут выноситься в течение пяти дней. Вместе с тем закон, конечно, не исключает и судебного рассмотрения в случае необходимости. Но все же вариантов разрешения сложной ситуации становится больше, причем они проще и понятнее гражданам», – заключила Гуревич.
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Инфографика
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Накануне Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.
Новая редакция закона позволит проводить многие действия дистанционно, например постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.
Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ. При этом военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги». Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, будет запрещен выезд за пределы страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что после принятия нового закона меняется для призывников и военнообязанных, а также какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
ТОФ в полном составе подняли по тревоге
Шойгу: ТОФ поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в рамках проверки
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Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.
С целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, с 9.00 (по времени Владивостока) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе, непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Шойгу добавил, что во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром поднят по тревоге в полном составе, задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.
По словам министра, основной целью этой проверки определено наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.
В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.
Шойгу добавил: «В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника».
Кроме того, Шойгу поручил в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника. По словам министра, в целях выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооруженными силами, «главкому ВМФ, Генеральному штабу (поручено) организовать контроль действий органов военного управления и сил (войск), сформировать соответствующие рабочие группы».
Шойгу поручил на всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности.
Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого.
Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине
Вучевич: Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине
Власти Сербии не продавали и не намерены продавать оружие ни России, ни Украине, заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что эта ложь опровергалась Сербией уже более десяти раз, и выразил готовность сделать это вновь, передает ТАСС.
Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, заверил он. Кроме того, оружие из Сербии не будет поставляться государствам вблизи зоны этого конфликта, добавил министр.
В конце марта Сербия сообщила, что отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр республики Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Северный флот начал учения в Баренцевом море по поиску подлодки «противника»
Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море начали поиск подлодки «противника»
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых выполнит задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения.
Отмечается, что в учениях участвует корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ, в составе которой действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест».
Противоминное обеспечение выхода кораблей в Баренцево море обеспечивали два базовых тральщика – «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил СФ, передает ТАСС.
Во время нескольких дней учений экипажи малых противолодочных кораблей выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля. Им будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ, также моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути.
Мантуров: Все ресурсы ОПК направлены на кратно выросший оборонзаказ
Все возможные ресурсы российских оборонных предприятий направлены на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, сообщил вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров в ходе правительственного часа, не приводя цифр «по понятным причинам, сообщил, что «гособоронзаказ вырос кратно». По его словам, чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы, передает РИА «Новости».
Вице-премьер подчеркнул, что российская оборонка, а также гражданские предприятия, привлеченные к выполнению ГОЗ, расширили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.
По его словам, усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента выпуск приоритетной продукции в кратчайшие сроки удалось увеличить в разы. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО, подчеркнул он.
Мантуров отметил, что удалось наладить постоянный контакт между выездными бригадами предприятий ОПК и генконструкторов с военными подразделениями. В результате появилась возможность улучшать характеристики вооружений, внося коррективы в перспективные разработки.
Как сообщил вице-премьер, за 2022 год освоен выпуск более 1 тыс. продуктов электроники. Долю отечественной продукции на внутреннем рынке в нынешнем году планируется удвоить, сказал он. «Ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», – добавил вице-премьер.
Также Мантуров сообщил, что около 150 грузовых судов планируется построить в России до 2027 года в рамках проекта льготного лизинга. Речь идет о танкерах и зерновозах, контейнеровозах, баржах, буксирах, сухогрузах, в том числе арктического класса. Это будет способствовать переориентации экспортных потоков через акватории Азовского, Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей, объяснил он.
Ранее президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал жестко пресекать использование незаконных теневых схем и хищение бюджета.
В утечке разведки США обнаружили данные о спецназе НАТО на Украине
BBC: В попавших в Сеть секретных документах разведки США есть сведения о спецназе НАТО на Украине
В секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине, пишут британские СМИ.
В документе разведки США от 23 марта с маркировкой «совершенно секретно» сказано, что Британия направила на Украину 50 спецназовцев, еще 17 спецназовцев отправились из Латвии, 15 – из Франции, 14 – из США и один из Нидерландов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Би-би-си.
Про тот же документ пишет газета The Guardian. По данным издания, названный численный состав – это, возможно, «командование сил специального назначения НАТО».
Документ, ставший достоянием общественности, не раскрывает местонахождения и задач сил спецназначения.
В минобороны Британии комментировать утечку отказались. Власти других названных стран на представленную информацию никак не отреагировали.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.