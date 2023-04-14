Генштаб: Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии

Для внезапной проверки ТОФ созданы условия непосредственной угрозы агрессии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на совещании о проведении внезапной проверки Тихоокеанского флота.

По его словам, на проверку создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии и максимально соответствующая содержанию и характеру современной вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».

Герасимов рассказал, что проверка проводится в три этапа: на первом Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности «Полная», а органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия.

Одновременно с этим силы и войска будут подготовлены к контрольным учениям и занятиям, а также выполнению боевых упражнений. Наряду с оценкой организации приведения в готовность и реального состояния сил и средств старшим контрольных групп поручено уделить особое внимание проверке готовности дежурных сил.

По словам Герасимова, также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах ТОФ.

Как заявил Герасимов, описывая второй этап внезапной проверки ТОФ, для наращивания маловысотного радиолокационного поля будет осуществлен вывод мобильных радиолокационных станций в новые позиционные районы и организована выдача радиолокационной информации дежурным по ПВО силам и средствам.



Начальник Генштаба добавил: «В ходе второго этапа после завершения приведения в боевую готовность обеспечить развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки» .

По поручению Герасимова, на втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО, а также взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия.

Он добавил, что на третьем этапе необходимо, в соответствии с принятыми решениями на применение сил (войск) флота и планами мероприятий, практически отработать учебно-боевые задачи.

Ранее Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.