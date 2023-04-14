Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки

Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны.

По сообщению ведомства, боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, по маршруту движения на кораблях проходят учения корабельных боевых расчетов, экипажи отрабатывают различные алгоритмы действий при выполнении задач в море.

Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе.