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Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки
Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки
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Корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки сил флота, сообщает Минобороны.
По сообщению ведомства, боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, по маршруту движения на кораблях проходят учения корабельных боевых расчетов, экипажи отрабатывают различные алгоритмы действий при выполнении задач в море.
Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Российские хакеры потребовали выкуп у НАТО
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина данные из системы учебных программ альянса
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина добытые данные из системы управления обучением альянса, куда входят в том числе методики, данные участников, преподавателей и многое другое.
В сообщении KillMilk – основателя Killnet содержится приглашение каждому участнику НАТО принять участие в игре под названием «Заплати мне, и я буду молчать».
«Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое – цена 3 BTC», – приводит РИА «Новости» сообщение хакеров
После выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.
Ранее российские хакеры Killnet заявили об атаке на сайт базы США в Рамштайне.
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
«Стокманн» решил открыть в России 16 универмагов в 2023 году
«Стокманн» в связи с уходом зарубежных брендов объявил о решении открыть в России 16 универмагов в 2023 году
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Компания «Стокманн» планирует открыть на площадях ушедших брендов в России 16 универмагов, сообщил генеральный директор сети универмагов Геннадий Левкин.
По его словам, в данный момент имеется возможность для экспансии, появились хорошие места. Планируется открытие новых универмагов в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми и других городах. Объем инвестиций составит 45 тыс. рублей на метр, в целом оценочно около 3 млрд рублей, передает ТАСС.
Левкин также отметил, что средний метраж универмагов составит от 2 до 4 тыс. кв. м, ассортимент формируют международные бренды, в том числе турецкие.
Так, в Москве ближайшее открытие состоится 9 мая в ТРК Vegas Кунцево. Также 8-9 мая откроется единственный на юге России универмаг «Стокманн» в сочинском ТРЦ «МореМолл».
Ранее стало известно о начале импортозамещения на российском fashion-рынке. Так, сеть «Стокманн» планировала открыть до 50 магазинов женской одежды под собственными торговыми марками. Напомним, сеть универмагов «Стокманн» основана в Финляндии, в России работает с 1989 года. В январе 2022 года российский «Стокманн» купил «Сбер».
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху и стакан
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Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения в Тюмени физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба.
Задать задачу премьера попросила одна из учениц, передает РИА «Новости».
Мишустин поинтересовался, сложную или простую задачу хочет девочка. После этого он предложил детям найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.
Одна из школьниц смогла найти верный ответ, она изобразила его с помощью рисунка на доске.
«А еще вам задание домашнее – доказать, что именно так», – сказал Мишустин.
Он также задал школьникам решить дома еще одну задачу. Детям нужно изобразить фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку.
«Кто решит – пришлите», – добавил премьер. Он похвалил школьников и тех, кто создал такое учебное заведение, и учителей.
«Посмотрите, как они работают – у вас уже молодые ученые ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и, конечно, самое важное – заинтересовать их в будущей профессии», – заключил Мишустин.
Мишустин не первый раз задает задачи школьникам, одну из его физтеховских задач ученики 11-го класса физтех-лицея имени Капицы решить не смогли.
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны заменять доллар США собственными валютами.
«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» – сказал он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.
Президент Бразилии также задался вопросом, почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между странами союза. Также он подчеркнул, что это непросто, «потому что весь мир зависит от одной валюты», передает РИА «Новости».
По мнению Лулы да Силвы, страны могут использовать для расчетов свои собственные валюты.
Напомним, в понедельник министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность создания в рамках БРИКС единой наднациональной валюты.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
ЕС собрался ввести против России 11-й пакет санкций
Еврокомиссар Макгиннес: Евросоюз готовится ввести против России 11-й пакет санкций
Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.
Еврокомиссар заявила в интервью телекомпании CNBC, что объединенная Европа ввела против России десять пакетов санкций и будет еще один. По ее словам, 11-й пакет санкций будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций против России в конце марте.
ЦБ: Международные резервы России превысили 600 млрд долларов
ЦБ сообщил о росте международных резервов России на 6,9 млрд долларов
Российские международные резервы выросли за последнюю неделю на 1,2%, они оцениваются более чем в 600 млрд долларов, сообщил Центробанк.
Объем международных резервов по состоянию на 7 апреля составил 600,8 млрд долларов, рост за неделю составил 1,2%, или 6,9 млрд долларов, сообщил регулятор, передает ТАСС.
На 1 апреля международные резервы России составляли 593,9 млрд долларов.
Международные резервы России состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и золота.
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием
Видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, опубликовано Минобороны России, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
После кадров горения следует детонация боеприпаса, а в воздух выбрасывается черный дым и огонь, передает РИА «Новости».
В МО пояснили, что по вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожили в Луганской народной республике (ЛНР) склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ.
В США арестовали подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона
Fox: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона Джека Тейшейру, военнослужащего ВВС национальной гвардии США, сообщил телеканал Fox.
По данным телеканала, ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.