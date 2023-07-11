Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

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Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
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  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

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    Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

    На рынке Эрдогана можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом
    		  
    11 июля 2023, 17:30
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Все это на руку властям США. Что думать об этом в России?

    Национальные стереотипы не всегда правдивы, а для многих в любом случае оскорбительны, но Реджеп Тайип Эрдоган слишком точно попал в образ турка-торговца, чтобы это проигнорировать. Или, если точнее, в образ директора центрального рынка, на котором можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом.

    За три последних дня на его рынке выкупили: для властей Украины – командиров неонацистского батальона «Азов», для руководства США, Швеции и НАТО – членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе. Эти сделки сделали директора Эрдогана главным героем мировых передовиц и стали достаточно неожиданными для всех, хотя торговался он громко – так, чтоб все слышали.

    Правда, при этом не снижал цену, как это обычно бывает у турецких торговцев, а наоборот, ее задирал.

    За несколько часов до того, как стало известно о сделке по Швеции, Эрдоган озвучил новое условие для ее допуска в НАТО – вступление Турции в Евросоюз, чего она добивается уже более четверти века. Но на последующей сразу за этим встрече с генсеком НАТО, премьером Швеции и председателем Евросовета согласился сойтись на меньшем.

    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Стокгольм «пообещал приложить активные усилия» для того, чтобы Евросоюз заключил с Турцией новый таможенный договор, ввел для нее безвизовый режим и «интенсифицировал процесс приема в ЕС». Это неконкретные обещания неочевидного будущего (тут не от Швеции все зависит и даже не от председателя Евросовета), но не стоит думать, будто Эрдоган продешевил.

    Отличительной особенностью его рынка является то, что он принимает почти любую валюту и организует разного рода бартеры, но условия сделки являются коммерческой тайной для взаимного удобства гостей и администрации. Вот и теперь: лишь немногие посвященные на самом деле знают, что получил Эрдоган за «азовцев» и ратификацию договора со Швецией.

    Самая популярная версия «со стороны» гласит, что это дополнительные истребители F-16, а также детали и обслуживание для тех, что уже стоят на вооружении Турции. Обеспечат все это, понятно, не шведы, а США. Прежде там кобенились, «наказывая» таким образом Анкару за покупку у России системы С-400. Теперь резко передумали.

    Так это или нет, поймем чуть позднее. Турецкий рынок своих секретов не выдает (в ряде случаев, правда, продает), однако исполнение такой сделки секретным не сделаешь. И уже сейчас понятно, что мотив уступить турецким требованиям у президента США Джо Байдена – да, был.

    Договоренности с Эрдоганом позволили перевернуть повестку саммита НАТО с личным участием их обоих. Теперь она почти триумфальная – про оперативное (скорее всего, уже осенью) расширение на Швецию и преодоление разногласий с турецкими союзниками. А еще недавно «самое важное», но теперь скандальное и для Байдена токсичное задвигается на второй план.

    Это провал «контрнаступления ВСУ», подготовка которого была главной задачей НАТО в прошлом сезоне. Это утоление острого снарядного голода Украины американскими кассетными боеприпасами, что приняли в штыки многие как в Европе, так и в партии Байдена (в смысле – в Демократической партии США).

    Наконец, это отсутствие в НАТО единства по вопросу: давать Украине юридические гарантии о включении в альянс сразу после завершения конфликта с Россией или не давать. Украинский президент Владимир Зеленский ультимативно таких гарантий требовал, угрожая своей неявкой на саммит.

    В итоге он все-таки явится, но за другим – за пакетом долговременной помощи и превращением двухэтапного процесса вступления в альянс в одноэтапный конкретно для Киева. Но в целом вместо скандала и тягостного подсчета убытков теперь будет пикник с кебабами, аниматорами и тостом за директора рынка.

    Этот сабантуй неизбежно будут трактовать как своего рода «развод с Москвой». Как то, что Анкара окончательно определилась в пользу союза с Западом и продала на своем рынке «особые отношения» с Россией. Но эмоций в такой трактовке больше, чем правды.

    Турция определилась со своими приоритетами давно – это Запад, а Россия ей не союзник и сроду им не была. «Особые отношения» с турками у нас действительно есть, но в плане разногласий. Чего стоит одно только покровительство «ичкерийцам» – террористам чеченского происхождения, для которых Турция стала «тихой гаванью».

    Это было до Эрдогана. Но уже при нем сложились и шашни Анкары с проукраинской частью крымских татар, и продюсирование ею этнического (армяно-азербайджанского) конфликта в Закавказье с целью расширить свое влияние, и полноценная война в Сирии, где наш союзник Башар Асад был врагом турок. Резко отрицательная роль Турции для российских интересов во всех этих случаях по-своему уникальна.

    С «особыми отношениями» в хорошем смысле путают то, что Эрдоган всегда заботится о прибыли, а потому вход на его рынок для русских происходит на общих основаниях: и как покупателей, и как продавцов (с помощью турецкого хаба мы торгуем, например, газом).

    Прочие клиенты - «уважаемые гости» с Запада, разумеется, требовали, чтобы в торговых рядах ничего русского не было, но президент Турции быстро напомнил им, кто в заведении хозяин.

    На ваш взгляд

     
    Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?




    В том числе и поэтому Турция в ЕС не вступит, по крайней мере, не при Эрдогане: ему не нужны ограничения его директорской власти и радел полномочий с Брюсселем, где его давно и сильно не любят. Но даже после него на пути турок костьми лягут несколько уже состоящих в Евросоюзе стран (и прежде всего Греция), так что новых требований Эрдогана насчет Швеции на Западе могли испугаться еще и на предмет их неисполнимости, что облегчило Байдену его маневр.

    Для России все это крайне неприятная ситуация, но волноваться насчет разрыва с турками нет повода: несмотря на финт с НАТО, ЕС и «азовцами», характер наших отношений не изменится. Все это лишь занавеска, скрывающая истинные параметры сделки турок с Западом. За похожими занавесками они не раз прятали и наши сделки.

    Из-за наличия «серой зоны», широчайшего выбора товаров и тайного характера услуг турецкий рынок приобрел для обложенной санкциями Москвы особую значимость.

    Потому она продолжит им пользоваться вне зависимости от того, нравится нам поведение Эрдогана или не нравится.

    В той политике, что проводили турки всю свою историю, никогда не было места для изящных маневров и рыцарских клятв чести. Это всегда был прежде всего суверенный базар под присмотром хмурых людей с ятаганами, отрубающих руки тем, кто задумал обсчитать хозяев.

    Чистоплюям там не место. Не нравится - не пользуйся, но выгоднее пользоваться, а выгода - это главный принцип Турции. Чтобы ее не упустить, Эрдоган-торговец забудет о чем угодно. О своих «принципиальных» требованиях к Стокгольму насчет курдских террористов и сжигания Корана он забыл за три недели, об обещаниях насчет «азовцев» Москве - за несколько месяцев. И то и другое продано, как помидоры.

    Честь и совесть не купишь. Но для всего остального существует рынок Эрдогана.

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