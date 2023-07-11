Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

После передачи властям Украины «азовцев» турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал еще один неожиданный ход. Потребовав для Турции членства в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, он сразу согласился на другую цену, и теперь приедет на саммит в Вильнюсе в качестве главного действующего лица. Все это на руку властям США. Что думать об этом в России?

Национальные стереотипы не всегда правдивы, а для многих в любом случае оскорбительны, но Реджеп Тайип Эрдоган слишком точно попал в образ турка-торговца, чтобы это проигнорировать. Или, если точнее, в образ директора центрального рынка, на котором можно купить абсолютно все, включая то, что запрещено законом.

За три последних дня на его рынке выкупили: для властей Украины – командиров неонацистского батальона «Азов», для руководства США, Швеции и НАТО – членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе. Эти сделки сделали директора Эрдогана главным героем мировых передовиц и стали достаточно неожиданными для всех, хотя торговался он громко – так, чтоб все слышали.

Правда, при этом не снижал цену, как это обычно бывает у турецких торговцев, а наоборот, ее задирал.

За несколько часов до того, как стало известно о сделке по Швеции, Эрдоган озвучил новое условие для ее допуска в НАТО – вступление Турции в Евросоюз, чего она добивается уже более четверти века. Но на последующей сразу за этим встрече с генсеком НАТО, премьером Швеции и председателем Евросовета согласился сойтись на меньшем.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Стокгольм «пообещал приложить активные усилия» для того, чтобы Евросоюз заключил с Турцией новый таможенный договор, ввел для нее безвизовый режим и «интенсифицировал процесс приема в ЕС». Это неконкретные обещания неочевидного будущего (тут не от Швеции все зависит и даже не от председателя Евросовета), но не стоит думать, будто Эрдоган продешевил.

Отличительной особенностью его рынка является то, что он принимает почти любую валюту и организует разного рода бартеры, но условия сделки являются коммерческой тайной для взаимного удобства гостей и администрации. Вот и теперь: лишь немногие посвященные на самом деле знают, что получил Эрдоган за «азовцев» и ратификацию договора со Швецией.

Самая популярная версия «со стороны» гласит, что это дополнительные истребители F-16, а также детали и обслуживание для тех, что уже стоят на вооружении Турции. Обеспечат все это, понятно, не шведы, а США. Прежде там кобенились, «наказывая» таким образом Анкару за покупку у России системы С-400. Теперь резко передумали.

Так это или нет, поймем чуть позднее. Турецкий рынок своих секретов не выдает (в ряде случаев, правда, продает), однако исполнение такой сделки секретным не сделаешь. И уже сейчас понятно, что мотив уступить турецким требованиям у президента США Джо Байдена – да, был.

Договоренности с Эрдоганом позволили перевернуть повестку саммита НАТО с личным участием их обоих. Теперь она почти триумфальная – про оперативное (скорее всего, уже осенью) расширение на Швецию и преодоление разногласий с турецкими союзниками. А еще недавно «самое важное», но теперь скандальное и для Байдена токсичное задвигается на второй план.

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Это провал «контрнаступления ВСУ», подготовка которого была главной задачей НАТО в прошлом сезоне. Это утоление острого снарядного голода Украины американскими кассетными боеприпасами, что приняли в штыки многие как в Европе, так и в партии Байдена (в смысле – в Демократической партии США).

Наконец, это отсутствие в НАТО единства по вопросу: давать Украине юридические гарантии о включении в альянс сразу после завершения конфликта с Россией или не давать. Украинский президент Владимир Зеленский ультимативно таких гарантий требовал, угрожая своей неявкой на саммит.

В итоге он все-таки явится, но за другим – за пакетом долговременной помощи и превращением двухэтапного процесса вступления в альянс в одноэтапный конкретно для Киева. Но в целом вместо скандала и тягостного подсчета убытков теперь будет пикник с кебабами, аниматорами и тостом за директора рынка.

Этот сабантуй неизбежно будут трактовать как своего рода «развод с Москвой». Как то, что Анкара окончательно определилась в пользу союза с Западом и продала на своем рынке «особые отношения» с Россией. Но эмоций в такой трактовке больше, чем правды.

Турция определилась со своими приоритетами давно – это Запад, а Россия ей не союзник и сроду им не была. «Особые отношения» с турками у нас действительно есть, но в плане разногласий. Чего стоит одно только покровительство «ичкерийцам» – террористам чеченского происхождения, для которых Турция стала «тихой гаванью».

Это было до Эрдогана. Но уже при нем сложились и шашни Анкары с проукраинской частью крымских татар, и продюсирование ею этнического (армяно-азербайджанского) конфликта в Закавказье с целью расширить свое влияние, и полноценная война в Сирии, где наш союзник Башар Асад был врагом турок. Резко отрицательная роль Турции для российских интересов во всех этих случаях по-своему уникальна.

С «особыми отношениями» в хорошем смысле путают то, что Эрдоган всегда заботится о прибыли, а потому вход на его рынок для русских происходит на общих основаниях: и как покупателей, и как продавцов (с помощью турецкого хаба мы торгуем, например, газом).

Прочие клиенты - «уважаемые гости» с Запада, разумеется, требовали, чтобы в торговых рядах ничего русского не было, но президент Турции быстро напомнил им, кто в заведении хозяин.



На ваш взгляд Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО? Да

Нет

Затрудняюсь ответить



В том числе и поэтому Турция в ЕС не вступит, по крайней мере, не при Эрдогане: ему не нужны ограничения его директорской власти и радел полномочий с Брюсселем, где его давно и сильно не любят. Но даже после него на пути турок костьми лягут несколько уже состоящих в Евросоюзе стран (и прежде всего Греция), так что новых требований Эрдогана насчет Швеции на Западе могли испугаться еще и на предмет их неисполнимости, что облегчило Байдену его маневр.

Для России все это крайне неприятная ситуация, но волноваться насчет разрыва с турками нет повода: несмотря на финт с НАТО, ЕС и «азовцами», характер наших отношений не изменится. Все это лишь занавеска, скрывающая истинные параметры сделки турок с Западом. За похожими занавесками они не раз прятали и наши сделки.

Из-за наличия «серой зоны», широчайшего выбора товаров и тайного характера услуг турецкий рынок приобрел для обложенной санкциями Москвы особую значимость.

Потому она продолжит им пользоваться вне зависимости от того, нравится нам поведение Эрдогана или не нравится.

В той политике, что проводили турки всю свою историю, никогда не было места для изящных маневров и рыцарских клятв чести. Это всегда был прежде всего суверенный базар под присмотром хмурых людей с ятаганами, отрубающих руки тем, кто задумал обсчитать хозяев.

Чистоплюям там не место. Не нравится - не пользуйся, но выгоднее пользоваться, а выгода - это главный принцип Турции. Чтобы ее не упустить, Эрдоган-торговец забудет о чем угодно. О своих «принципиальных» требованиях к Стокгольму насчет курдских террористов и сжигания Корана он забыл за три недели, об обещаниях насчет «азовцев» Москве - за несколько месяцев. И то и другое продано, как помидоры.

Честь и совесть не купишь. Но для всего остального существует рынок Эрдогана.

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