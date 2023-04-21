Турция переходит к отрицанию Запада

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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Запад одобрил вторжение ВСУ на юго-запад России

В Германии поддержали вторжение ВСУ на территорию России Florian Gaertner/Global Look Press
Берлин считает «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. О каких потенциальных направлениях операций может идти речь, учитывая отложенную попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Приазовье, и какова вероятность того, что у ВСУ хватит сил для ударов сразу по нескольким направлениям?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
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Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
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Бразилия переходит к противникам США

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    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Турция переходит к отрицанию Запада

    «Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД
    		  
    21 апреля 2023, 20:00
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.

    В России подчас ревниво относятся к своим военным союзникам. Неловкое заявление в адрес РФ со стороны казахского, армянского, киргизского или даже сербского (какие-либо союзы с Белградом у нас не оформлены) политика может вызвать скандал, поскольку порождает вопрос – если ваши люди так себя ведут, то какие же вы к черту союзники?

    При этом власть и оппозицию в таких странах часто смешивают в сознании воедино, в общественных организациях прозревают государственную руку, в общем, делают из мухи слона. Если бы американцы были столь же мнительны, то посыпали бы головы друг друга пеплом круглые сутки семь дней в неделю с двумя перерывами в год – на Рождество и 4 июля. Ведь американцы от своих союзников слышат, например, такое:

    «Соединенные Штаты продолжают стремительно терять свою репутацию. Сегодня весь мир ненавидит Америку за их разрушительную политику и кровопролитные войны, которые они устраивают на территории чужих государств. Все страны Африки также презирают США и их союзников за то, что те эксплуатируют их… Европа является мулом в конвое американцев».

    Это заявил не кто-нибудь, а Сулейман Сойлу, глава МВД Турции. Турция – кандидат в члены ЕС, полноценный член НАТО и ключевая страна южных флангов альянса, по размерам армии уступающая только США. Представить аналогичное заявление в отношении России от министра внутренних дел, например, Казахстана, пока что трудно.

    Также Сойлу обвинил Запад в попытках вмешаться в выборы президента Турции (в чем-то подобном, напомним, обвиняли Россию как раз США) и фактически «приговорил» Европу, мол,

    ее лидеры дискредитировали себя, население стареет, а производство находится на грани краха.

    Турки – народ эмоциональный, а в мире политики – склонный к драматическим эскападам. Но все же они часть того Востока, где столь резких вещей случайно не говорят (ведь кое-где на Востоке за подобные слова и головы режут). Или, по крайней мере, если речь принадлежит влиятельному политику, она не случайно попадает в интернет. Поэтому выступление Сойлу не стоит объяснять порывом «открыть глаза молодежи», как это теперь пытается сделать часть турецкой прессы.

    Сойлу и сам особо не скрывает, что повод для его спича – майские выборы президента Турции, которые министр назвал «историческими». Его начальник Реджеп Тайип Эрдоган рискует потерять власть, поэтому все правительство работает на его предвыборной кампании. Сойлу – важный и популярный человек в правящей партии, таким предписано стараться больше всех.

    Главный кандидат оппозиции – кемалист Кемаль Кылычдароглу. Ему 74 года (Эрдоган на пять с лишним лет моложе), но в его пользу играют несколько важных факторов. Например, усталость общества от Эрдогана, инфляция, а также то, что Кылычдароглу сделал ставку на «бытовой» национализм против имперского национализма Эрдогана. Он обещает депортировать мигрантов из мусульманских стран и запретить иностранцам покупать недвижимость в Турции. Действующий президент себе такой риторики позволить не может, поскольку метит выше – в лидеры всех тюрков и суннитов, султана Османской империи 2.0.

    Но главное, что против Эрдогана активно работают американцы: в Вашингтоне это вслух не признают, но точно надеются, что при президенте Кылычдароглу произойдет перезагрузка отношений. Как и основатель Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, лидер партии кемалистов ориентируется на Запад.

    В лучшем для Эрдогана случае социологи говорят о равенстве шансов у двух главных кандидатов. Но многие из них сулят победу Кылычдароглу. Если победителем все-таки объявят Эрдогана, события могут начать развиваться по белорусскому сценарию. И нет сомнений в том, что США и ЕС постараются сунуть лом туда, где образуется трещина. Если у Запада будет шанс свалить Эрдогана, он несомненно будет использован.

    Разумеется, сдаваться султан не собирается, а антиамериканская речь Сойлу в целом соответствует предвыборной платформе и жмет сразу на несколько кнопок.

    Во-первых, это сигнал Вашингтону о готовности к борьбе в глобальном масштабе в случае, если тот сделает деятельную ставку на «цветную революцию» в Турции.

    Во-вторых, это обесценивание Евросоюза как образца для жизни. В свое время Эрдоган и его Партия справедливости и развития пришли к власти в том числе на лозунгах привести Турцию в ЕС и к нормам жизни ЕС. Это оказалось невыполнимой задачей, а теперь Эрдоган кандидат скорее евроскептиков (их в стране теперь большинство), а Кылычдароглу – еврооптимистов, и чем хуже турки относятся к Евросоюзу, тем лучше для действующего президента.

    В то же время Эрдоган демонстрирует Западу рискованность запасного сценария по своему устранению – внутрипартийного, который тоже наверняка рассматривается. В правящей исламистской силе от лидера тоже есть усталость, она уже неоднократно переживала чувствительные расколы и в теории может взбунтоваться против Эрдогана, если его фигура перестанет быть стержнем партии и начнет ее обременять.

    Если бы он сам говорил сейчас то же, что говорит Сойлу, это стало бы переходом к открытой политической войне Анкары с Вашингтоном и Брюсселем.

    Уходя в тень своего миньона, Эрдоган оставляет себе пространство для маневра, но в то же время запугивает: те, кто придет после меня (а Сойлу обсуждали в турецких СМИ как одного из возможных преемников Эрдогана), будет для ваших интересов еще опаснее, чем я, лучше договоритесь со мной.

    Но и сам Сойлу перешел за определенную грань, которую власти стран НАТО переходить прежде боялись. Все сказанное им в той или иной степени – чистая правда, но не та правда, которую фактические и формальные союзники США могут говорить вслух.

    Возможно, положение Эрдогана близко к критическому, возможно, ослабли позиции Вашингтона, а турки проверяют, насколько сильно. В любом случае отрицание США как мирового лидера и модели для развития начинает приобретать обвальный характер (тут Сойлу тоже прав) по всему миру.

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