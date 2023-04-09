США готовят свержение ключевого партнера России

Эксперты рассказали, как Вашингтон готовит сменщика Эрдогану

Вашингтон предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы лишить власти одного из ключевых партнеров России – президента Турции Эрдогана. США крайне недовольны политикой Анкары и с точки зрения взаимодействия с Москвой, и по ряду других вопросов. А на смену Эрдогану Госдеп готовит человека, которого уже назвали «турецким Зеленским».

На днях в одной из популярных турецких интернет-газет появилась информация о некоем «грязном плане», который Соединенные Штаты собираются реализовать в Турции. Плане по приводу к власти в этой стране Зеленского.

Конечно, речь не идет о том, что мелькающий на всевозможных западных площадках украинский президент займет еще и резиденцию главы турецкого государства. Имелась в виду вероятность появления в Турции политика, который будет выполнять для США роль Зеленского. То есть развяжет конфликты с Москвой по всем возможным фронтам.

«США строят планы втянуть Россию и Турцию в конфликт в Сирии, на Черном море (видимо, имеется в виду статус черноморских проливов и возможность их открытия для ввода американского флота в Черное Море) и в Средней Азии», – пишет издание. И в этом есть логика. Соединенные Штаты находятся на Украине в крайне непростой ситуации. Москва перешла к тактике «войны на истощение», демонстрируя готовность вести конфликт сколь угодно долго – а США к этой войне не готовы из-за растущих в Америке антивоенных настроений.

Сейчас американцы ставят весенний украинский наступательный блицкриг – однако в Вашингтоне нет четкого понимания что делать, если этот блицкриг провалится. Поэтому США крайне важно растащить внимание Москвы по целой серии кризисов, которые должны вспыхнуть на российской периферии и в чувствительных для нее регионов. И никто не подходит на роль поджигателя столь идеально, как Турция. В силу ее географического положения и пересечения интересов с Москвой в целом ряде регионов.

Однако на пути этой стратегии есть одно препятствие. Имя ему – действующий президент Турции Реджеп Эрдоган.

Разворот в себя

Изначально с ним проблем у США не было.

«Когда ПСР, основанная Эрдоганом, пришла к власти в начале нулевых, то проводила ориентированный на Европу и Америку внешнеполитический курс. Выступала за сближение с партнерами по НАТО, сближение с Европой и т.п. Рассматривала себя как часть коллективного Запада», – поясняет газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева. Запад даже аплодировал Эрдогану – ведь он смог вывести турецкую экономику из кризиса (за что получил от некоторых британских СМИ титул лучшего турецкого премьера за последние полвека).

Однако затем Турция стала уходить в другую сторону – разворачиваться на Восток. «Одни называют точкой отсчета 2014 год (когда Эрдоган пересел из премьерского в президентское кресло, тем самым, по мнению Запада, нарушил принцип сменяемости власти), другие же говорят о 2016-м годе. Годе неудачной попытки госпереворота, когда США не поддержали Эрдогана и отказались выдать турецким следователям Фетхуллу Гюлена (живущего в Пенсильвании проповедника, которого Анкара назвала одним из организаторов переворота). В результате турецкие элиты разочаровались в западных партнерах, и Анкара изменила свой вектор внешнеполитического развития, стала проводить более независимую от Запада внешнюю политику. После чего поведение и амбиции Эрдогана перестали нравиться его заокеанским коллегам», – говорит Алина Сбитнева.

Что и неудивительно – ведь Эрдогану не нравились амбиции заокеанских коллег в отношении Турции. «Америке нужна либо полностью покорная, подчиненная американским интересам Турция, либо Турция как зона хаоса и часть дуги нестабильности, - поясняет газете ВЗГЛЯД д.полит.н., заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

При этом важнейшим элементом новой суверенной политики Турции стали отношения с Россией. Можно даже сказать, что без этих отношений никакой суверенности у Турции не было бы. Именно благодаря Москве Турция смогла выйти из лагеря побежденных в Сирии, именно благодаря России ей удалось диверсифицировать свой западный вектор, а также добиться энергетического и в какой-то степени даже военного суверенитета.

Американцам такое сближение, понятно, не нравилось – и они принимали меры. «Первый раз США попытались избавиться от Эрдогана в 2016 году. Существует множество указаний на то, что именно американские спецслужбы (а точнее ЦРУ) стояли тогда за неудачной попыткой госпереворота в Турции. Мелькали даже имена американских политологов-тюркологов, которые могли быть причастны к контактам с теми турецкими военными, которые осмелились на путч», - поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

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Переворот, однако, не удался. Эрдоган (как считают некоторые эксперты, при помощи России) сумел ускользнуть от заговорщиков, после чего провел массовую зачистку силовых, журналистских, чиновничьих и иных кругов от нелояльных элементов. И сейчас Соединенные Штаты хотят совершить новый подход к снаряду.

Во-первых, из-за того, что сейчас из-за проблем на украинском фронте резко выросла нужда в лояльной Турции. Во-вторых, предстоящие уже в ближайшие недели выборы президента Турции дают Западу уникальный шанс сместить Эрдогана законным электоральным путем. Благо в этом плане в Турции есть на кого положиться.

«Турция на протяжении всей своей современной истории вплетена в западный мир. С 1952 года она была членом НАТО, потом стала кандидатом на вступление в ЕС. Соответственно, турецкие элиты – по крайней мере, столичные (то есть из Анкары и Стамбула) были глубоко вестернизированными», – говорит Алина Сбитнева. И сейчас остаются – ведь США сохраняют частичный контроль за их формированием.

«Несмотря на присущий Эрдогану неоосманизм, планомерное отдаление от Запада и курс на независимость, американское влияние в Турции в тех или иных форматах сохраняется. Просто изменились формы этого влияния. Если раньше оно шло через НКО и различные структуры в области образования, то сейчас американцы работают через лоббистские группы. И не только через общественные организации, но еще и через политические. Так, ни для кого не секрет, что Республиканская Народная Партия (крупнейшая оппозиционная сила и главный конкурент Эрдогана на грядущих выборах) тесно сотрудничает с Западом. Проводит консультации и встречи», – продолжает Алина Сбитнева.

Два мира

Именно на нее и ее лидера Кемаля Кылычдароглу Вашингтон и делает ставку на предстоящих выборах. «Сейчас специалистам известно о том, что американцы наиболее активно выстраивают контакты с этой силой. Окружение господина Кылычдароглу активно посещает Вашингтон. Американцы делают все возможное для того, чтобы турецкая оппозиция укрепилась. Да, они делают это осторожно – понимая, что популярность Эрдогана велика, – однако все-таки ведут свою игру», – говорит Елена Супонина.

Возможно, кандидат на роль «турецкого Зеленского» выбран не очень удачно. Кемаль Кылычдароглу слишком долго находится во главе республиканцев и слишком много раз проигрывал Эрдогану всевозможные выборы.

Неудивительно, что за ним закрепился образ вечного неудачника. Звучали предложения выдвинуть на роль общеоппозициоонного кандидата в президенты Турции других лидеров. Например, лидера «Хорошей Партии» Мераль Акшенер, а также мэра Стамбула и представителя Республиканской Народной партии Экрема Имамоглу. Однако Мераль Акшенер в итоге оказалось недостаточно влиятельной и прозападной, а Имамоглу сбили на взлете сами турецкие власти.

«Мераль Акшенер всегда была выходцем из турецких националистов, и возглавляемая ей "Хорошая Партия" придерживается синтеза прозападности и национализма, но с уклоном все-таки во второе. У Республиканской Народной Партии же четко прозападные взгляды, да и они гораздо влиятельнее, чем Хорошая партия – что и показали последние муниципальные выборы в Турции, – говорит Алина Сбитнева. – Что касается Имамоглу, то он не может быть кандидатом в президенты. На него возлагали большие надежды, однако в конце 2022 года против Имамоглу было возбуждено уголовное дело (по мнению следователей, он оскорблял Центральную избирательную комиссию Турции).

Его приговорили к двум годам тюрьмы (куда он пока не сел, поскольку может оспаривать приговор в различных инстанциях – прим. ВЗГЛЯД) и лишили права заниматься политической деятельностью. Так что выбора особо не осталось, пришлось ставить на Кылычдароглу».

В итоге нынешние президентские выборы в Турции фактически превратились в самый настоящий цивилизационный выбор для страны. «По сути это не просто противостояние между партийными структурами или экономическими блоками, а противостояние различных миров. С одной стороны – силы, ориентированные на национальные интересы и ценности во главе с Реджепом Эрдоганом и лидером Партии националистичсекого движения Девлетом Бахчели Это – консервативная, националистическая Турция. С другой стороны – силы, ориентированные на большую ориентацию на НАТО и США, на интеграцию в Европейский Союз. Это оппозиционный альянс, который возглавляют США. Ну, формально его, конечно же, возглавляет Кемаль Кылычдароглу, но по факту часть решений принимаются из западных центров», - говорит Владимир Аватков.

И вопрос в том, какой выбор 14 мая сделает турецкое население на избирательных участках. Сохранит ли у власти Эрдогана – либо выберет своего Зеленского.