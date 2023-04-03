Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»

Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.

Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой». По словам Эрдогана «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.

«С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган. Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.