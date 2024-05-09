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Мэр Тбилиси сменил номер телефона из-за буллинга
Мэр Тбилиси Каха Каладзе был вынужден сменить номер телефона из-за оскорблений со стороны радикалов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я себе никогда не позволю из-за политических разногласий оскорбить оппонента или членов его семьи. Мне же пришлось сменить номер телефона (из-за оскорблений)», – сказал он журналистам.
При этом градоначальник отметил, что не стал отключать прежний номер.
«Ведется идентификация всех звонящих (с оскорблениями)», – сказал Каха Каладзе, комментируя инициативу «Грузинской мечты» обнародовать имена тех, кто буллингует сторонников правящей партии на фоне протестов из-за законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
«Грузия претендует на европеизированность, но у этих людей (оппонентов законопроекта) налицо неприемлемость к инакомыслию», – отметил мэр столицы страны.
«К примеру, оскорбляют наших футболистов, называют их «предателями», угрожают. Это по-европейски? Это обыкновенный фашизм! Этому надо противостоять!», – заявил Каха Каладзе.
По его словам, радикалы «не соблюдают никаких правил, способны на все, они – настоящее зло».
«Под личиной либерализма мы видим фашизм. С этим надо раз и навсегда заканчивать», – сказал Каха Каладзе.