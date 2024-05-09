Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России

Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.7 комментариев
Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.23 комментария
Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа
Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».
Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».
Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.
СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».
На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.
На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.
Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина.
В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар
Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.
7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.
Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok
Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».
Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.
В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».
Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.
Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.
ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке
ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.
Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.
Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов
По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.
Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.
Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.
Он отметил, что все должны быть готовы к тому, что ситуация «продлится дольше, чем нам бы хотелось», передает РИА «Новости».
Также Шольц призвал страны ЕС поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.
Ранее Шольц сообщал, что НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot.
Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт
В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.
Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».
По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».
Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.
Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.
В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области
Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.
В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.
Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
«В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского cоюза», – говорится в публикации на сайте горсовета Киева, передает РИА «Новости».
Там заявили, что прежнее наименование было посвящено советской газете «Правда», поэтому проспект подлежал «деколонизации».
Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.
«Сегодня мы, российские хакеры, от всей души поздравляем украинских школьников и студентов с Днем Победы!» – заявил один из участников хакерской группы, передает РИА «Новости».
По словам хакеров, их целью было не только поздравить украинскую молодежь с праздником, но и напомнить о единой истории и общей победе над нацизмом. На взломанных сайтах разместили фотоколлаж с цитатой Путина: «Мы всегда считали украинский народ братским … И то, что происходит сейчас – это трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».
Помимо поздравления, хакеры также призвали украинских военных, не желающих воевать за киевский режим, выйти на связь с российскими войсками по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».
Ранее на украинском кабельном телевидении показали парад Победы в Москве.
Нарышкин назвал эскалацией заявления западных политиков о возможности отправки военных на Украину
Нарышкин назвал такие заявления безответственными, передает РИА «Новости».
Напомним, МИД России выразил крайнюю обеспокоенность словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину контингентов НАТО. Литовские власти заявили, что готовы отправить войска на Украину для тренировочной миссии.
Шмыгаль сообщил о повреждении или уничтожении 800 объектов теплоснабжения на Украине
Шмыгаль назвал сумму «колоссальной». Он сообщил, что Украина лишилась до 8 ГВт энергогенерации. Премьер заявил, что требуется увеличение западной помощи, передает ТАСС.
Напомним, министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в результате новых ударов уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.
«Укрэнерго» ввела ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса на Украине
Ограничения объясяются необходимостью сохранять «баланс между потреблением и производством электроэнергии». Указывается, что это «является главным условием работы энергосистемы».
«Укрэнерго» сообщила, что вопрос об ограничениях для бытовых потребителей будет решен в зависимости от того, «насколько экономно украинцы будут потреблять электроэнергию», передает РИА «Новости».
Глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что электроэнергия, импортируемая из Европы, не способна в полном объеме покрыть имеющийся в стране дефицит, повреждено «много важных электростанций». Он призвал жителей Украины экономить электроэнергию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава правительства страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на восстановление требуется около 1 млрд долларов.
Группировка в последние сутки улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Стельмаховки и Невского в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
У Сеньковки отражена контратака штурмовиков 116-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 40 человек, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.
Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны у Елизаветовки, Нового и Победы в ДНР. Также она отразила атаку украинских штурмовиков 93-й механизированной бригады у Красного в ДНР.
ВСУ в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 215 человек, два БТР, включая американский М113, американскую гаубицу М777, четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30.