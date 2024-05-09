Политолог Потуремский: Сегодня праздник 9 Мая приобретает особый символизм

Tекст: Олег Исайченко

«День Победы – это особый праздник для всех россиян. Трагедия Великой Отечественной войны коснулась каждой советской семьи. В связи с этим 9 Мая многими воспринимается как дата, когда мы воздаем дань уважения героическим подвигам предков, сражавшихся с глобальным злом ради свободного будущего», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Этот подвиг не должен быть забыт. Трепетное отношение ко Дню Победы способствует сохранению исторической справедливости. Мы – наследники великих солдат, и этот факт не изменить никому. Праздник способствует передаче ценностей патриотизма и отваги из поколения в поколение. Это по-настоящему народная дата», – отмечает собеседник.

«Важно отметить, что большинство государств СНГ также чтят память о коллективном подвиге и относятся к 9 Мая со всем должным уважением. Тем не менее, есть и печальные случаи, когда смысл этой даты корыстно искажается властями некоторых стран. Эту ситуацию, в частности, можно наблюдать на Украине», – акцентирует эксперт.

«Однако, несмотря на усилия наших противников, праздник не теряет актуальности. Наоборот, мы видим, как возникают и укрепляются новые традиции. Хорошим примером может служить акция «Огонь памяти». Кроме того, «Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью Дня Победы. Этот проект способствует возрождению истории миллионов семей по всему миру», – уточняет он.

«Люди не хотят забывать о подвиге своей страны. Они стремятся подчеркнуть гордость за Отечество, чем и объясняется процесс закрепления целого ряда общественных инициатив последних лет. Нельзя забывать и о том, что в текущих обстоятельствах 9 Мая приобретает новые смыслы и особый символизм, – подчеркивает собеседник. – Это связано с тем, что сегодня Москва борется с возрождением нацизма. Люди по всему миру могут убедиться в том, что наша страна остается ярым противником всех античеловеческих идеологий, пытающихся взять реванш».

«В этом плане особую значимость приобретает выставка трофейной западной техники на Поклонной горе, которую уже прозвали «парадом позора». Это мероприятие наглядно показывает возможности российской армии. Все желающие могут, что называется, своими руками потрогать доказательства мощи и силы нашего государства», – резюмирует Потуремский.

Напомним, в честь Дня Победы по всей России прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию памятной даты. В Москве состоялся парад на Красной площади. В нем приняли участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация. Шествию не смогла помешать даже холодная погода.

Ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в онлайн-формате. Также в России прошла акция «Окна Победы».