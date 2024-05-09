Начался парад Победы на Красной площади

Tекст: Елизавета Шишкова

По Красной площади пройдут в составе пешей колонны полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по площади пройдут участники специальной военной операции на Украине.



В столице пасмурно, шел снег, однако перед началом парада небо прояснилось, температура воздуха около нуля градусов. Гости на трибунах одеты преимущественно тепло, передает ТАСС.

В параде Победы на Красной площади участвуют более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация.

Механизированную колонну по традиции открывает танк Т-34. В репетициях принимали участие бронеавтомобили «Тигр», БТР «Бумеранг», семейство бронеавтомобилей «Ахмат», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», ЗРК С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Завершится парад пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне прошел 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах. В 1991-1994 годах парады не проводились. 9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве прошел юбилейный парад, состоявший из двух самостоятельных частей: пешей и с демонстрацией военной техники. С этого времени парады проводились на Красной площади ежегодно.