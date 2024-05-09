Участники «Движения Первых» украсили более 3 млн окон к Дню Победы

«Для каждого из нас День Победы – одно из самых значимых памятных событий. Он объединяет разные поколения людей, дает возможность через события прошлого понять наше настоящее. В память о подвиге народа Движение Первых запустило традиционную акцию «Окна Победы», в которой приняли участие более 45 тыс. наших первичных отделений. К акции присоединились и дети, и взрослые, школы, вузы, колледжи, предприятия, наши зарубежные партнеры, посольства и культурные центры. Вместе мы украсили в честь праздника более 3 млн окон», – поделился председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Участники «Движения Первых» – наследники истории своей страны. Движение осознает ценность исторической памяти в формировании современного общества, потому «Первые» по всей России хранят и приумножают достижения своих предков и равняются на их подвиги, ценностные ориентиры. Так движение формирует среду, способствующую глубокому пониманию детьми связей истории их семей с историей Родины. Объединение поколений дает возможность обеспечить непрерывность и нравственную целостность развития российского общества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всероссийская акция «Окна Победы» впервые проводилась в 2023 году. Тогда «Первые» украсили более 1 млн окон в разных регионах России, инициативу молодого поколения поддержали политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса.

В этом году «Первые» совместно с наставниками и родителями оформляли окна своих квартир, домов, первичных отделений с помощью рисунков, наклеек, фотографий. Специально для активистов Движение разработало более 30 трафаретов, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать», «Алеша» и многие другие, а также дата и название праздника.

За две недели к праздничной акции движения подключились «Первые» из всех регионов страны. Например, окна своих учебных заведений украсили студенты Брюховецкого колледжа в Краснодарском крае, Республиканского медицинского колледжа в Республике Тыва. В Республике Алтай участники Движения подготовили окна к Дню Победы в региональном Правительстве и Министерстве образования и науки, а в Свердловской области – в здании Госавтоинспекции. Ребята посетили в регионах и памятные места: «Окна Победы» появились в мемориальном комплексе «Белые журавли» в Республике Дагестан, в Доме офицеров в Красноярском крае, Парке покорителей космоса в Саратовской области. Также вместе с ребятами окна украсили сотрудники Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова в Хакасии, Историко-краеведческого музея Джанкойского района в Республике Крым, Библиотеки им. М. Горького в Рязанской области, Регионального Дома молодежи в Иркутске, Городской библиотеки им. А.П. Чехова.

Акцию «Первых» поддержали известные люди, общественные и политические институты: министерства и ведомства, вузы, музеи, театры, компании. Так, например, к памятной акции присоединились госслужащие Министерства просвещения, Министерства труда и соцзащиты, Министерства финансов, МИД и Государственной Думы.

«С радостью присоединилась к акции «Окна Победы», которая стартовала по всей стране – в ней участвуют семьи с детьми, школьники, студенты, люди, неравнодушные к истории нашей Великой Победы. Вместе с ребятами украсили окна рабочего кабинета в Госдуме. Теперь его легко отличить с улицы! Теперь напротив моего рабочего стола – три белоснежные птицы, которые напоминают о подвиге нашего народа, его мужестве и героизме и в годы Великой Отечественной, и в наши дни, когда страна вновь сражается с нацизмом. Эта акция еще и хороший повод поговорить о том, что делает нас сильными, что отзывается в каждом сердце», – отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

Также трафареты «Первых» украсили окна Музея Победы на Поклонной горе, Музея космонавтики, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Музея военной формы Военно-исторического общества, стадиона «Лужники». Присоединились к акции движения сотрудники крупных государственных и частных российских компаний: ОАО «РЖД», издательский дом «Эксмо» и другие.

К памятной акции «Движения Первых» присоединились активисты не только в России, но и за рубежом. Так, например, праздничными наклейками и рисунками школьники украсили окна учебных заведений при посольствах России на Кипре, в Швеции, Турции, Новой Зеландии и в других странах. Память героев Великой Отечественной войны почтили сотрудники Постпредства России при ЮНЕСКО и члены их семей во Франции, а про своих семейных героев рассказали гости Русского культурно-просветительского центра «Созидание» в Таджикистане.

О своем участии в активностях к Дню Победы Первые рассказывали в соцсетях через сообщества первичных отделений или личные аккаунты. Фото и видео об украшении окон участники движения публиковали в соцсетях со словами благодарности ветеранам, рассказами о подвигах родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Посты ребята сопровождали официальными хештегами #ОкнаПобеды и #ДвижениеПервых.