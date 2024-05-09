Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Участники «Движения Первых» украсили более 3 млн окон к Дню Победы
К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне участники движения запустили акцию «Окна Победы». Взрослые и дети не только в России, но в других странах мира украсили тематическими наклейками окна домов, учебных заведений и общественных пространств. Так, они показали, что помнят и гордятся подвигами своих предков, которые принимали участие в событиях 1941-1945 годов.
«Для каждого из нас День Победы – одно из самых значимых памятных событий. Он объединяет разные поколения людей, дает возможность через события прошлого понять наше настоящее. В память о подвиге народа Движение Первых запустило традиционную акцию «Окна Победы», в которой приняли участие более 45 тыс. наших первичных отделений. К акции присоединились и дети, и взрослые, школы, вузы, колледжи, предприятия, наши зарубежные партнеры, посольства и культурные центры. Вместе мы украсили в честь праздника более 3 млн окон», – поделился председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.
Участники «Движения Первых» – наследники истории своей страны. Движение осознает ценность исторической памяти в формировании современного общества, потому «Первые» по всей России хранят и приумножают достижения своих предков и равняются на их подвиги, ценностные ориентиры. Так движение формирует среду, способствующую глубокому пониманию детьми связей истории их семей с историей Родины. Объединение поколений дает возможность обеспечить непрерывность и нравственную целостность развития российского общества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Всероссийская акция «Окна Победы» впервые проводилась в 2023 году. Тогда «Первые» украсили более 1 млн окон в разных регионах России, инициативу молодого поколения поддержали политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса.
В этом году «Первые» совместно с наставниками и родителями оформляли окна своих квартир, домов, первичных отделений с помощью рисунков, наклеек, фотографий. Специально для активистов Движение разработало более 30 трафаретов, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать», «Алеша» и многие другие, а также дата и название праздника.
За две недели к праздничной акции движения подключились «Первые» из всех регионов страны. Например, окна своих учебных заведений украсили студенты Брюховецкого колледжа в Краснодарском крае, Республиканского медицинского колледжа в Республике Тыва. В Республике Алтай участники Движения подготовили окна к Дню Победы в региональном Правительстве и Министерстве образования и науки, а в Свердловской области – в здании Госавтоинспекции. Ребята посетили в регионах и памятные места: «Окна Победы» появились в мемориальном комплексе «Белые журавли» в Республике Дагестан, в Доме офицеров в Красноярском крае, Парке покорителей космоса в Саратовской области. Также вместе с ребятами окна украсили сотрудники Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова в Хакасии, Историко-краеведческого музея Джанкойского района в Республике Крым, Библиотеки им. М. Горького в Рязанской области, Регионального Дома молодежи в Иркутске, Городской библиотеки им. А.П. Чехова.
Акцию «Первых» поддержали известные люди, общественные и политические институты: министерства и ведомства, вузы, музеи, театры, компании. Так, например, к памятной акции присоединились госслужащие Министерства просвещения, Министерства труда и соцзащиты, Министерства финансов, МИД и Государственной Думы.
«С радостью присоединилась к акции «Окна Победы», которая стартовала по всей стране – в ней участвуют семьи с детьми, школьники, студенты, люди, неравнодушные к истории нашей Великой Победы. Вместе с ребятами украсили окна рабочего кабинета в Госдуме. Теперь его легко отличить с улицы! Теперь напротив моего рабочего стола – три белоснежные птицы, которые напоминают о подвиге нашего народа, его мужестве и героизме и в годы Великой Отечественной, и в наши дни, когда страна вновь сражается с нацизмом. Эта акция еще и хороший повод поговорить о том, что делает нас сильными, что отзывается в каждом сердце», – отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
Также трафареты «Первых» украсили окна Музея Победы на Поклонной горе, Музея космонавтики, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Музея военной формы Военно-исторического общества, стадиона «Лужники». Присоединились к акции движения сотрудники крупных государственных и частных российских компаний: ОАО «РЖД», издательский дом «Эксмо» и другие.
К памятной акции «Движения Первых» присоединились активисты не только в России, но и за рубежом. Так, например, праздничными наклейками и рисунками школьники украсили окна учебных заведений при посольствах России на Кипре, в Швеции, Турции, Новой Зеландии и в других странах. Память героев Великой Отечественной войны почтили сотрудники Постпредства России при ЮНЕСКО и члены их семей во Франции, а про своих семейных героев рассказали гости Русского культурно-просветительского центра «Созидание» в Таджикистане.
О своем участии в активностях к Дню Победы Первые рассказывали в соцсетях через сообщества первичных отделений или личные аккаунты. Фото и видео об украшении окон участники движения публиковали в соцсетях со словами благодарности ветеранам, рассказами о подвигах родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Посты ребята сопровождали официальными хештегами #ОкнаПобеды и #ДвижениеПервых.