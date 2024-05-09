Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
«Бессмертный полк» в России провели в формате онлайн
В День Победы Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили совместный проект «Бессмертный полк» онлайн, объединив в виртуальном шествии родных людей деятелей культуры, ветеранов Великой Отечественной войны.
Снимки своих близких – дедов, бабушек, отцов и матерей были эксклюзивно для проекта переданы организаторам акции.
В «Бессмертном полку» – родные Владимира Машкова, Олега Газманова, Юрия Башмета, Дмитрия Маликова, Игоря Угольникова, Алексея Учителя, Олега Митяева, Дениса Майданова, Ольги Кормухиной, Кирилла Крока, Григория Заславского, Александра Рыжинского, Влада Маленко, Ирины Великановой, Андрея Батурина, Алексея Поддубного (Джанго), Эрнеста Мацкявичюса, Максима Никулина, Александра Яковлева, Светланы Хоркиной, Марии Киселевой, Ильи Авербуха, Романа Карманова, артисток группы «Катюша».
Открывает «Бессмертный полк» Президентского фонда культурных инициатив и Музея Победы отец президента России Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин.
В ряд с фотографиями близких людей деятелей культуры и отца Владимира Путина добавлены кадры из всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Это проект Музея Победы, объединяющий фотографии и семейные истории поколения победителей в Великой Отечественной войне.
Сопровождает проект видеосъемка экспозиции Музея Победы «Подвиг народа», посвященной истории Великой Отечественной войны. Музыкальное сопровождение – песня Олега Газманова «Бессмертный полк».