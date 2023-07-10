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Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев»
Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»
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Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции.
По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет.
При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий.
Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий.
По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой.
Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей.
В Турции раскрыли обстоятельства принятия решения по главарям «Азова»
Источник в Турции: Решение передать Украине командиров «Азова»* могло быть принято только на высоком уровне
Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции.
Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС.
Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона.
Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО
Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО
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За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО.
«Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар.
«И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник.
«Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт.
«Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог.
«Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар.
Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
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Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву
Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы
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Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.
«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.
«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.
«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.
«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.
«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.
Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова»
Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией).
На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет.
«Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова».
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе
Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться».
В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.
В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО
Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.
По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.
Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
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Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».