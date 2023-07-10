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Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.
Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе
Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться».
В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.
В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО
Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.
По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.
Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Глава МИД Турции и Лавров обсудили зерновую сделку
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг «зерновой сделки» и последние события на Украине, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В сообщении говорится, что глава МИД Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Отмечается, что они обсуждали последние события на Украине и ситуацию со стамбульской «зерновой сделкой», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что переговоры Анкары и Москвы по вопросу продления «зерновой сделки» могут состояться до 18 июля, когда истекает нынешний срок ее действия.
30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доводов для продления зерновой сделки нет. Если она будет прекращена, то Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
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Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии
Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии
Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».
Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.
По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.
Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.
Столтенберг пообещал единое решение НАТО по членству Украины
Столтенберг: Входящие в НАТО страны на саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины
Входящие в Североатлантический альянс страны на предстоящем саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг признал в интервью британскому телеканалу Sky News, что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, однако, по его словам, в этом нет ничего нового. Он выразил абсолютную уверенность, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Как считает генсек альянса, входящие в НАТО могут сплотиться вокруг общей цели, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО.
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Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».
Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
FT анонсировало масштабное соглашение НАТО о поддержке Украины
FT: НАТО на саммите в Вильнюсе объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины
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Страны Североатлантического альянса по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, планируют объявить о масштабном соглашении, в рамках которого будет создана многопрофильная структура по поддержке Киева, пишут западные СМИ.
Источники Financial Times сообщают, что Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны намерены объявить на саммите о «масштабном соглашении». В рамках некой многосторонней структуры члены НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по поддержке Украины – военной и финансовой, говорится в публикации.
Кроме того, страны НАТО, как сообщает издание, предварительно договорились, что после принятия политического решения по членству Украины в альянсе откажутся от формализованного плана по предоставлению членства в военном блоке, передает РИА «Новости».
Планируется также разработать меры, которые помогут Украине достичь стандартов НАТО, в том числе в вопросах борьбы с коррупцией и развития оружейной программы.
Собираются члены НАТО и объявить о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Газета Politico в свою очередь пишет, что несколько стран НАТО проводят экстренные консультации перед саммитом альянса. Издание также отмечает, что суть гарантий безопасности для киевского режима заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи, передает ТАСС.
Источник издания сообщил, что обязательства, которые «на двусторонней основе» возьмут на себя страны – члены альянса, сводятся к тому, что НАТО «еще очень долго» будет снабжать украинские вооруженные силы, консультировать и финансировать ВСУ, чтобы обеспечить их способность «сдерживания против любой будущей агрессии».
В Киеве ранее заявили, что если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева.
Посол Украины в Анкаре: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова»
Посол Украины в Анкаре Бондар: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова»
Анкара не ставила условий для выдачи командиров украинского террористического батальона «Азов» Киеву, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар.
Турция не выдвигала условий для выдачи киевскому режиму боевиков «Азова», сообщил Бондар украинской версии «Радио Свобода» (иноагент), передает «Коммерсант».
По его словам, Анкара ужесточила позиции «в коммуникации с российской стороной».
В субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Расмуссен призвал не откладывать принятие Украины в НАТО
Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал стратегической ошибкой решение отложить принятие Украины в НАТО до конца конфликта
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Отвечая на вопрос о том, не следует ли дождаться окончания конфликта, чтобы принять Украину в альянс, Расмуссен сказал, что это было бы стратегической ошибкой с опасными последствиями. По его мнению, такая постановка вопроса означает, что альянс передает всю полноту власти в принятии решений президенту России Владимиру Путину и ему нужно только «продолжить войну», чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО. Таким образом, по мнению Расмуссена, конфликт затянется на неопределенный срок, передает ТАСС.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Ранее Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс некоторых «частей» Украины. В свою очередь действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
В Кремле допустили встречу Асада и Эрдогана в присутствии Путина
Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Главы Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина
Главы Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Спецпредставитель президента России отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, «развивается с каждым месяцем». По словам Лаврентьева, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом – министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. Сейчас, добавил он, «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты», передает ТАСС.
«Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина», – сообщил Лаврентьев.
По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке – Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. Лаврентьев сообщил, что по этому вопросу имеются некоторые трудности.
Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. Спецпредставитель президента России сообщил, что при посредничестве российских военных продолжает сложная работа над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами.
Лаврентьев также подчеркнул, что если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась. Спецпредставитель президента России подчеркнул, что американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть свои военные расходы.
Напомним,10 мая в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Мевлют Чавушоглу и Хосейн Амир Абдоллахиян договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой.
Двумя днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил возможность встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в течение года.
Песков: Россия планирует получить объяснения Турции по возвращению главарей «Азова»
Москва в диалоге с Анкарой намерена получить разъяснения по ситуации с передачей киевскому режиму командиров нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе диалога Россия намерена получить разъяснения Турции по поводу произошедшего, это будет принято во внимание при следующих договоренностях, сказал Песков, передает ТАСС. «Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – добавил он.
По его словам, важно, что Турция, в отличие от большинства западных стран, сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне.
Он подчеркнул, что телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пока нет в графике, сообщает РИА «Новости».
В случае необходимости такую беседу могут быстро согласовать.
Песков добавил, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны.
Представитель Кремля отметил, что ситуация с «Азовом» не повлияет на реализацию проекта российско-турецкого газового хаба на турецкой территории.
Он подчеркнул, что у Турции есть «абсолютное право» развивать отношения с любыми странами, включая Украину. «Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – заключил он.
Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлой недели заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.