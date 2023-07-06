В Турции рассказали о нежелании Швеции вступать в НАТО

Sabah: Швеция не хочет вступать в НАТО, но США оказывают на нее давление

Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам в Арктическом регионе, пишет турецкая газета Sabah.

Как пишет газета, Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, и пытается выставить Турцию в качестве оправдания, передает РИА «Новости». Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана. Напротив, в последние дни Швеция делает все возможное, чтобы избежать примирения, потому что она, по сути, не хочет вступать в НАТО.

Автор статьи напоминает, что шведская внешняя политика основана на стратегической традиции «активного нейтралитета».

«Швеция является страной, которая может пользоваться преимуществами международной торговли, даже сохраняя политический и военный нейтралитет. Принимать политическую сторону и вступать в военные союзы – это ненужные расходы для Швеции и приносит больше вреда, чем пользы. Именно поэтому Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО из-за вторжения на Украину. У нее также нет границы с Россией», – подчеркивается в статье.

Издание отмечает, что именно США очень хотят, чтобы Швеция стала членом НАТО, потому что хотят, чтобы не было страны, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО. Таким образом, Запад останется на едином фронте и под американским зонтиком, чтобы США могли обратить свое внимание на другие географические регионы.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью газете «Миллиет» заявил, что для Швеции вступление в Североатлантический альянс является несбыточной мечтой, так как Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары.