Спикер парламента Турции назвал вступление Швеции в НАТО несбыточной мечтой

Для Швеции вступление в Североатлантический альянс является несбыточной мечтой, так как Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью газете «Миллиет».

Он отметил, что есть тройное соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией. Осло и Стокгольм, по словам Куртулмуша, будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО, передает ТАСС.

«Извините, но Турция – страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово», – сказал спикер парламента страны.

Куртулмуш подчеркнул, что для Швеции мечта о вступлении в альянс несбыточная, так как страна не выполняет своих обещаний.

При этом на Турцию из-за стремлений Швеции оказывается сильное давление, добавил спикер. Он добавил, что Швеция «поддерживает и укрывает террористические организации». В свою очередь Анкара не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует.

Ранее сообщалось, что Турция требует от Швеции передать ей подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов из Рабочей партии Курдистана и Курдских отрядов народной самообороны для одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО.